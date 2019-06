„Este o petrecere destul de relaxată, nu este cu toalete de așa…e pe terasă, important e să se simtă lumea bine. Este o petrecere cât se poate de restrânsă și de relaxată”, a spus Gina Matache, la Antena Stars.

„În 2 ani, nuntă, botez, 2 nașteri, alt botez, nu mai reprezintă așa un factor de stres. A fost foarte drăguț, foarte relaxant…Copil a fost foarte cuminte, acum nu mai vrea să cooperez, mergem acum să ne relaxăm. E deja al doilea botez, suntem ok, ne-am concentrat pe ce trebuia, ne-am organizat bine și a fost ok. A fost foarte liniștit, chiar i-a plăcut foarte mult, a și râs după ce a băut lingurița de vin, dar acum este un pic supărat.

Jessie a luat ca atare evenimentul și s-a plimbat prin biserică, a tras de chestii pe acolo, ce putea să facă un copil de 1 an jumate. Acum doarme în mașină. Am fost foarte relaxați toți, e ca o duminică în care mergi la biserică, doar că foarte specială, dar stres 0. Atunci ne-am stresat foarte rău pe tot felul de chestii. Acum a fost foarte relaxat, l-am lăsat în piciorușele goale, nu ne-am mai stresat cu chestii inutile.

Mama e foarte activă, mă ajută, a culcat-o pe Jessie. A stat cu cea mică. Mergem acasă să lăsăm o parte din invitați, ne schimbă, ne aranjăm și mergem la petrecere”a spus Oana Matache la Antena Stars.

