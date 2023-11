Sorin Constantinescu, omul de afaceri invocat de Marcel Ciolacu când premierul a acuzat șantajul din industria jocurilor de noroc, a anunțat joi seară, 16 noiembrie, că „am decis să fac un pas înapoi și să îmi întrerup scurta mea incursiune în politică aici”.

Ciolacu îl invocase pe Sorin Constantinescu, cu nume sau doar ca personaj, în mai multe rânduri, inclusiv când spusese că „s-a ajuns multe prea departe cu industria pariurilor. În pandemie, au stat la masa Guvernului! Acum ameninţă politicieni şi concediază jurnalişti”, în cazul GSP-Țepelin. Constantinescu fusese consilier al premierului Orban, un personaj politic criticat frecvent de AUR. Iar în cazul îndepărtării redactorului-șef al GSP, Cătălin Țepelin, și închiderii ediției tipărite a ziarului, George Simion luase o poziție publică împotriva influenței jocurilor de pariuri.

Pe fondul atitudinii AUR împotriva puterii jocurilor de noroc în societate, anunțul „transferului” lui Sorin Constantinescu în partid, „garantat” chiar de către George Simion, a stârnit „o mare surprindere și nemulțumire” și printre activiștii apropiați de Simion, conform unor surse din partid.

După retragerea de joi seară, Sorin Constantinescu a scris pe Facebook: „Unul dintre avantajele vârstei este experiența necesară pentru a înțelege că, odată ce ai dobândit realizări profesionale și confort material, devin mai importante relația cu cei apropiați și ceea ce lași în urmă. De aceea, pentru că prețuiesc fericirea și liniștea familiei mele dincolo de orice și nu vreau ca prezența mea în viața publică să îi afecteze în nici un fel, am decis să fac un pas înapoi și să îmi întrerup scurta mea incursiune în politică aici”,

El s-a declarat „șocat” de mesajele primite după ce a intrat în partidul condus de George Simion.

„Le mulțumesc celor de la AUR pentru propunerile generoase, dar consider că nu sunt pregătit să fac acest pas! Am fost șocat de atacurile murdare la adresa mea, nu neapărat de la conturile false ale unor troli din alte partide, cât de la oameni pe care i-am ajutat într-un fel sau altul de-a lungul anilor și care au șters cu buretele orice lucru sau fapta bună pe care am făcut-o”, a adăugat Constantinescu.

Marți, 14 noiembrie, președintele formațiunii, George Simion, a declarat că oamenii de afaceri Mohammad Murad și Sorin Constantinescu s-au înscris în AUR. Cei doi au participat apoi la conferinţa de presă săptămânală a partidului, ținută la Parlament.