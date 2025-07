„S-a folosit acel Fond de Rezervă pentru a merge mai rapid şi a da banii acolo unde e nevoie”

Sorin Grindeanu spune că nu crede că o acuzație de acest fel poate să fie crezută de un om „cât de cât rațional”.

„Eu nu cred că o asemenea acuzaţie pe care am văzut-o în spaţiul public poate să fie crezută de un om cât de cât raţional. Toate acele propuneri de a folosi Fondul de Rezervă au venit din partea ministrului de Finanţe, nu vreau să spun că dintr-un partid sau altul.

Nu s-au mai făcut rectificări bugetare, s-a folosit acel Fond de Rezervă pentru a merge mai rapid şi a da banii acolo unde e nevoie”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni seară, la România TV.

De asemenea, acesta s-a arătat convins că fostul premier va da public explicații cu privire la modul în care s-au cheltuit fondurile.

„Va ieşi şi Marcel Ciolacu, sunt absolut convins, pentru că nu are nimic să ascundă. Nu s-au furat acei bani, s-au mărit pensii, s-au mărit salarii, s-au făcut autostrăzi, nu a plecat nimeni cu acei bani acasă. Eu am cerut din Fondul de Rezervă şi am primit în fiecare an, de exemplu, anul trecut am cerut vreo şase, şapte miliarde în plus, dacă nu chiar vreo zece.

De ce? Pentru a finanţa în continuare construcţia de autostrăzi şi de drumuri expres în România. A fost o decizie politică, aia n-a dat-o Marcel Ciolacu”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a adăugat că s-a simțit deranjat atunci când au apărut pe surse convorbiri legate de faptul că Fondul de Rezervă a fost folosit discreţionar.

„A fost o decizie de a merge în acest mod, tocmai pentru că părea că este o soluţie mai bună de a ţine sub control anumite cheltuieli. Nu vreau să vă spun că m-am simţit extrem de deranjat eu, ca membru al acelui guvern, când au apărut pe surse aceste convorbiri, aceste lucruri legate de faptul că Fondul de Rezervă a fost folosit discreţionar, a fost devalizat”, a adăugat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă îşi taie indemnizaţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că nu este de acord „cu populisme”, de exemplu, precum decizia unor persoane care ocupă funcții publice de a renunța la o parte din indemnizațiile pe care le primesc.

În același interviu de la România TV a fost întrebat dacă își va reduce cu 20% indemnizația de președinte al Camerei Deputaților.

„Hai să aşezăm lucrurile cum trebuie. Eu nu sunt de acord cu populisme de acest tip. Eu vreau să vă spun că la Ministerul Transporturilor, cred că aveam cam… eram cu al 180-lea venit din minister. Şi eram ministru. Nu sunt de acord cu acţiuni de acest tip. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem această remodelare, tăiere, cum vor să numească”, a răspuns Sorin Grindeanu.

De asemenea, a explicat că renunțarea la o parte din indemnizație, după părerea lui, „e o chestiune care nu rezolvă deficitul”.

Acesta a amintit că România se află în procedură de deficit excesiv „nu de acum, ci de vreo 4-5 ani”, adăugând că „în ultimii 5 ani au fost vreo 4 premieri de dreapta şi unul de la PSD”.