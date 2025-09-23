„Atunci când guvernarea se reduce doar la tăieri, măsuri inflaționiste și constrângeri bugetare efectele se văd imediat. Inflația a atins astăzi un nivel record de 9,9%. Trebuie să oprim acest tăvălug care distruge puterea de cumpărare a oamenilor”, a spus Sorin Grindeanu în timp ce promova și anunța lansarea „Programului PSD de Relansare Economică a României” pe Facebook.

Ce verificăm?

Dacă rata inflației nu a mai ajuns la acest nivel (sau mai mare) până în prezent.

Verificare

Conform Institutului Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a ajuns la 9,9% în luna august 2025. Totuși, realitatea este în contradicție cu ce a susținut Sorin Grindeanu, pentru că nu este prima dată când inflația a atins acest nivel, ci s-a întâmplat și în guvernarea trecută, când PSD se afla „la butoane” cu PNL.

Tot conform datelor INS, în ultimii doi ani și jumătate au existat 16 luni consecutive în care inflația a fost mai mare de 9,9%, atingând cel mai înalt nivel de 16,8%, în perioada martie 2022 iunie 2023. În această perioadă, PSD se afla în coaliție de guvernare cu PNL și UDMR, iar ministrul Finanțelor era din partea PSD, Adrian Câciu.

Următoarele două luni, iunie-iulie 2023, au avut o inflație similară cu cea de acum. Vedeți situația în graficul următor:

Concret, cifrele și sursele lor sunt listate și mai jos:

Martie 2022: inflație de 10,2%

Aprilie 2022: 13,8%

Mai 2022: 14,5%

Iunie 2022: 15,1%

Iulie 2022: 15%

August 2022: 15,3%

Septembrie 2022: 15,9%

Octombrie 2022: 15,3%

Noiembrie 2022: 16,8%

Decembrie 2022: 16,4%

Ianuarie 2023: 15,1%

Februarie 2023: 15,5%

Martie 2023: 14,5%

Aprilie 2023: 11,2%

Mai 2023: 10,6%

Iunie 2023: 10,3

Iulie 2023: 9,4%

August 2023: 9,4%

De asemenea, seria de date anuală publicată de INS (adică date definitive calculate la finalul anilor) că inflația din august 2025 este mai mică decât situația anuală din 2022 (când inflația era 13,8%, pe tot anul) și 2023 (când inflația era 10,4%, pe tot anul).

Concluzie

Declarația lui Sorin Grindeanu este falsă. Ultima rata a inflației, cea raportată la august 2025, este într-adevăr foarte ridicată, doar că nu a atins un nivel record. Luând în calcul doar situația din ultimii ani, au existat foarte multe momente în care inflația a ajuns la nivele mai ridicate decât cea din prezent.

