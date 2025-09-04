Sorin Grindeanu critică declarațiile ministrului de Externe

Sorin Grindeanu a comentat joi, 2 septembrie, vizita la Beijing a lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, surprinși în fotografii alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un. El spune că cei doi nu mai sunt membri ai PSD că nu a avut nicio discuție cu ei, „nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing”.

„Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce privește participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze”, a precizat, pe Facebook, Sorin Grindeanu, care deține și funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Liderul PSD a criticat reacția ministrului de externe, Oana Țoiu, care a declarat miercuri, 3 septembrie, că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin”.

„Ca președinte al Camerei Deputaților am datoria să evit orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale. Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, a spus Grindeanu, care punctează faptul că politica externă a României are două niveluri: securitate și economie.

„Securitate: suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea”, spune președintele PSD.

În ceea ce privește nivelul economic, el adaugă: „Economie: ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice. China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung”.

Ce a spus Oana Țoiu

Sorin Grindeanu consideră, astfel, că „politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!” și că „pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”

„De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice”, a mai susținut el, adăugând că este nevoie de „o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern”.

Amintim că Oana Țoiu, ministrul de Externe, a criticat dur prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a precizat Oana Țoiu.

Reacția lui Adrian Năstase după ce a stat lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un

Adrian Năstase a transmis miercuri, 3 septembrie, că a participat la evenimentul din China ca persoană particulară, nu ca reprezentant al actualei conduceri politice.

„La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial

Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup alături Xi Jinping, Vladimir Putin sau Kim Jong-un. Lângă Adrian Năstase, la poza de grup a stat și soția lui, Dana Năstase.

Paradă militară impresionantă a avut loc în celebra Piață Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună.

Pe 2 septembrie 1945 s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Japoniei în fața aliaților, care a consfințit sfârșitul oficial al celui de-al doilea război mondial.





