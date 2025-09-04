Sorin Grindeanu critică declarațiile ministrului de Externe

Sorin Grindeanu a comentat joi, 2 septembrie, vizita la Beijing a lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, surprinși în fotografii alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un. El spune că cei doi nu mai sunt membri ai PSD că nu a avut nicio discuție cu ei, „nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing”.

„Doresc ca punctul meu de vedere să fie foarte clar în ceea ce privește participarea foștilor prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing. Prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze”, a precizat, pe Facebook, Sorin Grindeanu, care deține și funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Liderul PSD a criticat reacția ministrului de externe, Oana Țoiu, care a declarat miercuri, 3 septembrie, că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin”.

„Ca președinte al Camerei Deputaților am datoria să evit orice ambiguitate care ar putea fi interpretată ca un mesaj strategic în afara angajamentelor noastre internaționale. Nu este vorba de interdicții, ci de responsabilitate instituțională”, a spus Grindeanu, care punctează faptul că politica externă a României are două niveluri: securitate și economie.

În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei
Recomandări
În culisele Power of Siberia 2. Ce dezvăluie acordul de gaze despre dependența Rusiei și influența crescândă a Chinei

„Securitate: suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea”, spune președintele PSD.

În ceea ce privește nivelul economic, el adaugă: „Economie: ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice. China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung”.

Ce a spus Oana Țoiu

Sorin Grindeanu consideră, astfel, că „politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid!” și că „pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”

„De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice”, a mai susținut el, adăugând că este nevoie de „o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern”.

Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”
Recomandări
Madeline Potter, tânăra de etnie romă din grupul căldărarilor ajunsă profesoară la Universitatea din Edinburgh: „Am fost întrebată dacă am copilărit în căruță cu coviltir”

Amintim că Oana Țoiu, ministrul de Externe, a criticat dur prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la ceremonia de la Beijing.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a precizat Oana Țoiu.

Reacția lui Adrian Năstase după ce a stat lângă Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un

Adrian Năstase a transmis miercuri, 3 septembrie, că a participat la evenimentul din China ca persoană particulară, nu ca reprezentant al actualei conduceri politice.

„La evenimentul de astăzi, am participat în calitate de fost demnitar și deci de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles, evenimentul a avut loc la Beijing și nu la Moscova”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial

Foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au participat la Beijing la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial. Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup alături Xi Jinping, Vladimir Putin sau Kim Jong-un. Lângă Adrian Năstase, la poza de grup a stat și soția lui, Dana Năstase.

Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură
Recomandări
Vin două zile de caniculă, ANM a emis cod galben de temperaturi sufocante. Zonele afectate de valul neobișnuit de căldură

Paradă militară impresionantă a avut loc în celebra Piață Tiananmen din Beijing și a fost prima dată când Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au stat împreună.

Pe 2 septembrie 1945 s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Japoniei în fața aliaților, care a consfințit sfârșitul oficial al celui de-al doilea război mondial.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tudor Chirilă înțelege noua generație de artiști. „Nu este o vină să vrei să faci bani”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Acum s-a aflat! / Ioana Tufaru, fiica regretatei Anca Călugăreanu, găsită inconștientă în casă de soțul ei
Unica.ro
Acum s-a aflat! / Ioana Tufaru, fiica regretatei Anca Călugăreanu, găsită inconștientă în casă de soțul ei
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
Elle.ro
Imagini EXCLUSIVE de la nunta din Turcia a Otiliei! Semnificația rochiilor de mireasă și planuri de viitor: „Nu mi-aș fi imaginat o nuntă fără o horă”
gsp
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
GSP.RO
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu și-a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea. Ce spun apropiații
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Mii de pensionari români au dispărut într-o singură lună. Anunțul făcut de Casa de Pensii
Știri România 14:48
Mii de pensionari români au dispărut într-o singură lună. Anunțul făcut de Casa de Pensii
Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie. Când intră elevii în prima vacanță
Știri România 12:46
Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie. Când intră elevii în prima vacanță
Parteneri
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Adevarul.ro
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update
Fanatik.ro
Ianis Hagi, prezentat oficial la Alanyaspor! Fanatik a dezvăluit exclusiv transferul în urmă cu 3 zile. Update

Monden

Tudor Chirilă înțelege noua generație de artiști. „Nu este o vină să vrei să faci bani”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Tudor Chirilă înțelege noua generație de artiști. „Nu este o vină să vrei să faci bani”
Cât costă hainele purtate de Radu Vâlcan la „Insula Iubirii”. Majoritatea pieselor sunt realizate manual, din materiale scumpe
Stiri Mondene 14:43
Cât costă hainele purtate de Radu Vâlcan la „Insula Iubirii”. Majoritatea pieselor sunt realizate manual, din materiale scumpe
Parteneri
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Elle.ro
Cine este, DE FAPT, iubita lui Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025! Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână. FOTO
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
Unica.ro
Ar putea fi cea mai dură lovitură pentru români din ultimii ani. „Caut să fiu cât se poate de corect cu România”, a spus Ilie Bolojan, înainte de a face anunțul care a dat fiori reci tuturor
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
TVMania.ro
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
ObservatorNews.ro
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
GSP.ro
Gigi Becali a comunicat decizia FINALĂ în cazul lui Vlad Chiricheș: „Sunt nebun eu?”
Parteneri
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Mediafax.ro
Ministrul Energiei a prezentat strategia guvernamentală pentru independența energetică a României
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
StirileKanalD.ro
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
Durere fără margini în urma tragediei din Lisabona! O fetiță de doar 3 ani a rămas orfană de tată, iar mama ei este în stare gravă, la spital
KanalD.ro
Durere fără margini în urma tragediei din Lisabona! O fetiță de doar 3 ani a rămas orfană de tată, iar mama ei este în stare gravă, la spital

Politic

Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Politică 14:52
Sorin Grindeanu, despre reacția MAE privind vizita foștilor premieri în China: „Politica externă nu este un loc pentru abordări care țin de retorica de partid!”
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură
Reportaj
Politică 13:18
Opoziție de carton. A bătut vântul în rândul aleșilor AUR, POT și SOS la moțiunile de cenzură
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
Fanatik.ro
Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile