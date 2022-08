„Am participat la aproape toate şedinţele coaliţiei şi nu s-a discutat o secundă despre ea. E atributul primului ministru, dacă va considera că un anumit domeniu necesită un nou impuls, am convingerea că prim-ministrul va veni în coaliţie şi va spune acest lucru. Până acum nu a fost cazul”, a spus Grindeanu.

În ceea ce îl priveşte, Grindeanu a subliniat că îşi face treaba cât poate de bine. „Tot timpul e loc de mai bine, nimeni nu e de neînlocuit. Eu încerc să îmi fac treaba cât pot de bine. Nu am temeri. Singura mea teamă e teama de Dumnezeu, în rest nu am temeri. Şi am fost în diverse funcţii să ştiu că lucrurile sunt volatile. Dar încerc să-mi fac treaba cât de bine pot”, a afirmat ministrul transporturilor.

Întrebat dacă fostul premier Mihai Tudose ar putea reveni în Guvern ca ministru, Grindeanu a evitat să dea un răspuns ferm.

„Dacă nu s-a discutat despre remaniere, nu e cazul să spun eu unde poate să meargă Mihai, într-o parte sau în alta. Cert este că Mihai are experienţă guvernamentală. A fost prim-ministru, a fost de două ori ministrul economiei, deci un om care ştie. Nu fac speculaţii de acest tip şi nici nu cred că e cazul”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

