Fostul edil al Capitalei a plătit cauțiunea de 5.000 de euro şi a fost eliberat miercuri, 1 Iunie, din penitenciarul Korydallos, cu mențiunea că va locui la adresa specificată în documentele predate în cadrul procesului şi nu va părăsi Grecia.

„Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv”, a spus Oprescu la Antena 3.

Fostul primar, în vârstă de 70 de ani, a precizat că nu poate fi considerat fugar și că vrea să își trăiască „liniștit zilele pe care le mai am”.

„Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (n.r Grecia), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă”, a afirmat Sorin Oprescu.

Fostul primar al Bucureștiului a explicat și cum a fost reținut în Atena, la patru zile după ce a fost dat în urmărire de Poliție.

Eram acasă în apartamentul pe care l-am închiriat. Îmi definitivam formele de rezidență începute în urmă cu 6 luni. M-au găsit acasă. Nu m-am ascuns, nu am fugit. Cum să fug? Pentru ce, când tot procesul a fost o mascaradă? Am trăit cu speranța că poate într-adevăr se dorește să se afle adevărul. Sorin Oprescu:

Magistraţii din Grecia au decis că Sorin Oprescu poate fi eliberat pe cauţiune, iar fostul primar al Capitalei a plătit 5.000 de euro. Astfel, Oprescu rămâne liber până la următorul termen de judecată.

Recomandări „Unii mă condamnă că mi-am salvat câinele, dar mi-am abandonat mama”. Povestea ucrainenilor care și-au scos animalele din mijlocul bombardamentelor

El nu are voie sa părăsească Grecia şi va trebui să se prezinte în fiecare lună la poliţie, pe data de 5 şi pe data 16, pentru un control judiciar. Magistraţii vor lua în discuţie în perioada următoare cererea de extrădare.

Sorin Oprescu a fost găsit vinovat de corupție în dosarul în care este acuzat că a primit, în septembrie 2015, la locuinţa sa din Ciolpani, 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, fost director al Administraţiei Cimitirelor, bani care ar proveni din acte de corupţie.

Oprescu a fost arestat pe 17 mai, în Grecia, la patru zile după ce a fost dat în urmărire după condamnarea definitivă.

GSP.RO Dezvăluirile șocante ale unei vedete internaționale. S-a cazat la un hotel, dar ce a văzut acolo l-a lăsat fără cuvinte. Ce făceau oamenii în interior

Playtech.ro ULTIMĂ ORĂ! Elena Udrea, în lacrimi. Vestea cruntă primită în urmă cu scurt timp

Observatornews.ro Afacerea cu care Relu Cojocaru a dat lovitura în Iaşi. S-a inspirat din vestul Europei, iar acum este tot mai faimos

HOROSCOP Horoscop 2 iunie 2022. Racii sunt atrași, irezistibil, de o anumită poziție pe plan profesional, dar ambițiile sunt exagerate

Știrileprotv.ro Un vlogger spaniol care a umilit un cerșetor român cu biscuiți cu pastă de dinți va merge la închisoare

Orangesport.ro El Periódico: Shakira l-a prins pe Pique cu o altă femeie şi urmează despărţirea! Informaţii de ultim moment din Spania | FOTO

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite