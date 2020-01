De Livia Lixandru,

Mihai Constantinescu a murit pe 29 octombrie 2019, la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, în urma unui stop cardiorespirator. Acesta a stat în comă mai multe luni.

„Rămâi iubirea mea, așa cum te-am visat/Cu chipul tău senin, la fel ca altădat”, a scris Simona pe contul de socializare.

Și prima lui nevastă, Mihaela, care i-a fost alături până în ultima clipă de viață, a scris pe Facebook un mesaj: ” Pe 4 ianuarie 1946 s-a născut o Stea. Drum bun, printre stele, Mihai! Te iubim și trăiești în inimile noastre!”

Marele regret al lui Mihai Constantinescu

Artistul a povestit, de-a lungul vremii, în mai multe interviuri acordate presei, că a fost profund marcat de pierderea părinților săi și, mai apoi, de dispariția prematură a surorii sale, ucisă de o boală incurabilă.

Totuși, lucrul care l-a măcinat cel mai tare pe artistul care a compus o una dintre cele mai frumoase melodii despre copii, a fost că nu a avut un urmaș.

„Un copil responsabilizeaza mama enorm. Nu a fost sa fie sa am un copil. Atunci cand mi-am dorit nu s-a mai putut. Am fost in tinerete cu o fata splendida si a ramas insarcinata. Ea a luat hotararea sa nu se mai intample absolut nimic. Asa ca a facut avort. Eram tanar, aveam in jur de 30 de ani si ea era in clasa a 12-a. Mi-ar fi placut ca ea sa fi lasat copilul”, a marturisit Mihai Constantinescu, in trecut, la o emisiune TV.

