Premierul israelian Benjamin Netanyahu și soția sa au început luni o vizită de o zi în Ucraina. Cuplul a sosit încă de duminică seara la Kiev, unde, potrivit obiceiului, au fost întâmpinați cu pâine și sare, relatează publicația

Ukrainska Pravda, citată de Agerpres.

Benjamin Netanyahu a gustat o bucățică din colac și i-a întins o feliuță și soției sale. Sara Netanyahu a aruncat, însă, pâinea, în văzul tuturor.

Israeli Prime Minister’s wife Sara Netanyahu threw bread on the ground when #Netanyahu‘s couple met with bread and salt in Boryspil during their state visit to #Ukraine from 18 to 20 August.



Source: https://t.co/kPDNqgr4Dz pic.twitter.com/0UmBDWE3Jc