Trei luni cu familia au distrus regulile din casă

Femeia povestește pe Reddit că familia a stat trei luni la rude, După ce s-au întors, „recâștigarea autorității de părinte” a fost o luptă. Ea povestește că bunicii îi încălcau deciziile în fața copilului în mod constant, nu au mai existat reguli, iar asta a avut efect imediat.

„Copilul meu de 4 ani nu mă mai asculta, rutina dispăruse, iar orice încercare de disciplină era anulată de bunici”, scrie ea.

Când s-au întors acasă, a tras tare o lună ca să pună totul la loc: rutina și programul de somn, mesele, regulile, ordinea. Iar soțul nu a ajutat-o deloc.

„Eu fac 95% din tot. El face… drumurile la grădiniță”

În postare, femeia descrie un tablou pe care mulți îl numesc „căsnicie de mamă singură, dar cu soț în casă”.

Femeia scrie în mesajul ei că singură se ocupă de copilul de 4 ani, de bebelușul de 5 luni, gătește, spală, curăță, face activități, baie, culcare, rutinele de zi cu zi, iar noaptea se trezește de fiecare dată, doar pentru ca soțul să poată dormi și să muncească, având o slujbă solicitantă.

Totuși, rolul lui în viața de familie este mic și bine delimitat: dus și luat copilul de la grădiniță și, din când în când, ținut bebelușul în sistem.

„Sunt obosită, dar sincer sunt ok. Pentru că am simțit că îl susțin pe el și pe copii și că nu o să fie așa pentru totdeauna”, spune ea.

„Ești pe cale să ajungi la burnout”: momentul când el a vorbit în numele ei

Deși ea spune că nu are nevoie de ajutor, soțul a insist obsesiv o perioadă că „o să ajungă la epuizare” și, astfel, a decis că mama lui trebuie să vină o lună întreagă „să ajute”. Femeia povestește că i-a repetat clar, încontinuu, că nu vrea, nu are nevoie și vrea spațiul ei, mai ales după experiența din ultimele luni.

Numai că el a făcut pasul care a explodat tot: a sunat-o pe mama lui și i-a spus că urmează să confirme datele, fără acordul soției.

Iar aici, spune femeia, s-a rupt filmul: „Am explodat și i-am spus să nu mai vorbească în numele meu. Dacă cineva nu face față, e el, nu eu”, povestește ea.

Adevărul iese după 15 minute de ceartă: el vrea să lucreze și în weekend

Într-un comentariu, femeia spune că asta a fost partea cea mai enervantă: nu ideea de ajutor în sine, ci faptul că soțul a venit cu ea pe ocolite, ca și cum problema ar fi fost ea.

„Dacă ar fi spus: iubito, pentru următoarea lună sau două o să fiu un soț și un tată absent, pentru că trebuie să muncesc și în weekend ca să-mi găsesc alt job… atunci era o discuție normală. Dar i-au trebuit 15 minute de argumente cu «tu ai nevoie de ajutor» ca să spună, de fapt, că el urmează să lucreze în weekend”, scrie femeia.

Cu alte cuvinte, mama lui nu venea pentru ea. Venea ca să acopere golul lăsat de el. Din frustrare, femeia a cedat și a fost de acord să vină acum, să „terminăm odată”. Dacă mama soțului urma să ajungă în câteva zile și să stea o lună întreagă, ea s-a oprit din trebăluit : „Am gătit cina, dar am lăsat un morman de vase murdare. M-am gândit că dacă eu am nevoie de ajutor, atunci poate e cazul să nu mai fac tot.”

Comentariile utilizatorilor Reddit au explodat, iar mulți au spus același lucru pe diferite tonuri: problema nu e soacra, problema e soțul.

Internetul a explodat: „Problema este soțul”

Unul dintre cele mai directe sfaturi a fost simplu și fără menajamente: „Sună-ți soacra și spune-i să nu vină. Punct. E și casa ta” a scris cineva, în timp ce un alt utilizator a concluzionat decisiv: „Ai o problemă serioasă cu soțul, nu cu soacra.”

O altă persoană a punctat exact ce simțeau mulți, că vizita de o lună nu e un ajutor, e o nouă muncă, pentru că oaspeții nu vin doar să spele vase, vin și cu pretenții, opinii, comentarii, schimbări de rutină: „Ține-o ocupată, să nu-i ardă de parenting”, a fost sfatul primit de femeie.

Cele mai amuzante sugestii au fost acelea că, dacă tot vine mama lui, să o pună la treabă până îi trece cheful.

„Dacă soțul se teme că vei ajunge la burnout, atunci soacra poate face vasele în fiecare seară. Poate aspira. Poate pregăti mâncare pentru două săptămâni și să o congeleze. Poate curăța dulapurile. Poate face baie la cada aia pe care nimeni nu o spală până la capăt.”

O discuție serioasă a scos la iveală adevărul: „Nu am încredere în judecata ta”

Ulterior, femeia a revenit cu un update la postare și a explicat că a avut o conversație calmă cu soțul. I-a spus direct că e copleșit de muncă și își varsă anxietatea pe ea și pe familie. El a recunoscut parțial, dar a spus și ceva care a enervat-o și mai tare: că nu o crede când spune că se descurcă.

„A zis că în trecut am mai spus că sunt ok și apoi am avut nevoie de ajutor. Nimic major, dar practic nu are încredere în judecata mea”, scrie ea.

Apoi i-a cerut să explice concret unde vede el că mama lui poate ajuta în rutina zilnică. Au luat ziua pas cu pas și el a recunoscut că, de fapt, „nu prea mult” în timpul săptămânii, poate doar ocazional la adormirea bebelușului și în weekend. Supărată peste măsură, femeia a luat imediat atitudine și a împărțit sarcinile în casă.

„El e acum responsabil de curățenia după cină, ordine prin casă și spălatul rufelor. Când vine mama lui, poate să-i facă EA treburile lui. Eu nu am nevoie de ajutor cu copiii, rutina lor e sub control.”

Iar un utilizator a rezumat totul în două fraze, în care mulți se răgăsesc: „Burnout-ul ăla vine când ești părinte singur într-o căsnicie. E mai ușor să ții rutina când ai cu un copil mare mai puțin.”

