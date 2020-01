De Răzvan Mihalașcu,

Simularea a avut loc Centrul Spațial Kennedy al NASA din orașul american Cape Canaveral, Florida. Motoarele rachetei Falcon-9 au fost oprite la doar 80 de secunde de la momentul lansării.

Nava astronauților și-a pornit motoarele și, datorită sistemului de catapultare, capsula spațială s-a desprins de racheta ce s-a defectat în zbor, conform Foxbusiness.com.

Pentru că este dotată cu parașute, capsula concepută să transporte șapte persoane a aterizat în condiții de siguranță la aproape 30 de kilometri de Florida.

La simulare nu a participat niciun astronaut, singurii ocupanți ai navei fiind câteva „păpuși”.

Sistemul de catapultare este „primul de acest tip”, a declarat Marie Lewis, purtătoarea de cuvânt a NASA.

Reprezentanții NASA spun că testarea sistemului de catapultare este „ultima etapă”, înainte a-i permite companiei SpaceX să îi trimită pe Doug Hurley și Robert Behnken la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Congratulations to the @NASA and @SpaceX team for a successful In-Flight Abort Test! This critical test puts us on the cusp of once again launching American astronauts on American rockets from American soil. Spacecraft recovery operations are underway. pic.twitter.com/5ZzEVesAJW