Nuntă organizată în spital pentru o femeie cu arsuri grave

HCA Florida Kendall Hospital din Miami a organizat o ceremonie de nuntă emoționantă pentru Arianna Esquiline, o pacientă de 34 de ani care se recuperează în unitatea de terapie intensivă, după ce a suferit arsuri grave de gradul trei pe 34% din suprafața corpului.

Arianna a fost rănită la începutul acestui an, pe 3 ianuarie, în urma unui incident petrecut la grătar, în timpul unei vacanțe în Miami, relatează NBC 6 South Florida. În ultimele șase săptămâni, ea a fost supusă la 12 intervenții chirurgicale.

Arianna și Elvin erau logodiți încă din mai 2025. „După tot ce s-a întâmplat, am întrebat-o dacă încă vrea să se căsătorească cu mine, iar ea a spus «da». Am spus că ne vom căsători, iar ea a spus acum, chiar acum, în spital”, a povestit Elvin pentru publicația citată.

„Mi-am dat seama că el este bărbatul pe care îl vreau în viața mea”, a spus și Arianna, de pe patul din spital.

Mesaj emoționant – postat de spital

HCA Florida Kendall Hospital din Miami a postat pe Facebook un mesaj emoționant, în care a subliniat semnificația profundă a momentului: „Chiar la timp pentru Ziua Îndrăgostiților, povestea Ariannei este un memento că dragostea și speranța pot apărea chiar și în cele mai grele momente”.

Unitatea medicală a prezentat și povestea proaspeților căsătoriți.

„Arianna se recuperează în secția de terapie intensivă pentru traume și arsuri a spitalului HCA Florida Kendall, după ce a suferit arsuri de gradul III pe 34% din suprafața corpului. În timp ce se concentra pe vindecare, ea și-a împărtășit o dorință simplă echipei medicale: voia să se căsătorească cu logodnicul ei, Elvin. Asistentele și personalul spitalului s-au mobilizat pentru a-i îndeplini dorința, organizând o ceremonie frumoasă în capela spitalului, astfel încât cuplul să poată sărbători nunta înconjurat de cei dragi”, au scris reprezentanții spitalului, pe Facebook.

De asemenea, dr. Jonathan Freedman, chirurg specializat în arsuri la spital, a exprimat admirația față de progresele înregistrate de Arianna: „A făcut o recuperare incredibilă și suntem cu toții foarte mândri de ea”.

