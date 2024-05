Florin Piersic tine un discurs in timpul evenimentului in care au fost decorati mai multi artisti de catre presedintele Klaus Iohannis, in Bucuresti, marti, 15 martie 2016. Presedintele a decorat membrii trupei Cargo la implinirea a 30 de ani de activitate si pe actorii Stela Popescu si Florin Piersic pentru a recunoaste si onora talentul si cariera artistica a acestora.ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO