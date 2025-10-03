Legitimitatea unui primar ales

„Ar fi posibil să se organizeze alegerile în această toamnă, ar fi posibil să se amâne în primăvară. Din punctul meu de vedere, cu cât le organizăm mai repede, suntem şi în spiritul legii”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a recunoscut că există divergențe în cadrul Coaliției privind data alegerilor. El a menționat că forțarea unei decizii ar putea genera tensiuni între partenerii politici.

„Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate”, a mai explicat Bolojan.

Deși a apreciat eforturile primarului interimar actual, premierul consideră că „provizoratele nu sunt nişte soluţii pe termen lung”.

Importanța economică a Capitalei

Premierul a evidențiat rolul crucial al Bucureștiului în economia națională. El a menționat că Capitala și zona metropolitană generează aproximativ 40% din PIB-ul României.

„Când ai în Bucureşti 25% din PIB-ul României şi încă 15% în zona metropolitană, dacă acest PIB merge bine, înseamnă că e ca o locomotivă pentru ţara noastră”, a explicat Bolojan.

„Eu cred că ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să decidem, pentru că dacă nu se decide, nu se mai poate ţine în această toamnă”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

El a explicat că este necesară o perioadă de minimum 35 de zile între anunțarea și desfășurarea alegerilor. Premierul a adăugat că organizarea scrutinului în decembrie nu ar fi recomandabilă.

