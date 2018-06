Oferta vine după ce justiția americană a aprobat preluarea conglomeratului Time Warner de către furnizorul de telefonie și cablu AT&T contra a 85 de miliarde de dolari.

AT&T cumpără Time Warner

Autoritățile din SUA au încercat să blocheze tranzacția, afirmând că aceasta va duce la creșterea prețurilor și presiuni asupra competitorilor.

AT&T deține DirecTV, al doilea furnizor de cablu din SUA, iar odată cu preluarea Time Warner va deține și posturile CNN, Cartoon Network, TNT, TBS sau Adult Swim, plus studiourile de filme Warner Bros și drepturile asupra universului DC Comics.

Acesta din urmă cuprinde eroi foarte populari, precum Superman, Batman, Wonder Woman, Flash sau Aquaman. De asemenea, AT&T va deține și HBO, producătorul serialelor Urzeala Tronurilor și Westworld.

Oferta Comcast pentru Fox vine după ce Walt Disney anunțase recent că va prelua Fox pentru 52 de miliarde de dolari.

Comcast deține deja NBC Universal

Comcast deține deja NBC Universal, astfel că grupul vrea ca Fox News, Fox Business și Fox Sports să fie separate într-o companie independentă. Măsura este necesară pentru a primi acordul autorităților antitrust.

Dacă va reuși achiziția, Comcast va primi drepturile asupra producției de filme din seria cu supereroi X-Men, dar și Fantastic Four și Deadpool. Separat, aceasta mai deține drepturile pentru Hellboy, Flash Gordon, The Shadow.

Pe lângă acestea, Comcast va avea acces la show-urile Familia Simpson, dar și dreptul de transmisie a Olimpiadelor și a Premier League.

O combinație a Fox cu NBC Universal ar aduce sub același acoperiș studiourile de filme Universal cu 20th Century Fox, două dintre cele mai puternice de la Hollywood.

Universal deține drepturile pentru seriile SF Star Trek și Jurassic Park, dar și filmele cu supereroul Hulk.

Grupul Fox este diferit de News Corp, cealaltă companie media a familie Murdoch, care înglobează în special ziarele Wall Street Journal, New York Post, The Times, The Sun, editura Harper Collins și o serie de posturi tv și de radio din Australia.

Pe urmele Netflix și Amazon

Fox deține și 39% din furnizorul britanic Sky și are o ofertă de preluare a restului de acțiuni. Comcast a oferit separat 30 de miliarde de dolari pentru preluarea Sky, care are 22 de milioane abonați în Europa.

Achiziția activelor Fox are ca scop contracararea succesului avut de Netflix, care are peste 125 de milioane de abonați la nivel mondial și investește anual circa 8 miliarde de dolari în producția de filme și seriale proprii.

Același lucru îl face și Amazon, iar mai nou și Apple produce filme proprii.

Bătălie cu Disney

Pe de altă parte, oferta făcută de către Comcast aduce furnizorul de cablu în competiție directă cu Walt Disney, cel mai mare conglomerat media din lume.

Disney deține posturile tv ABC și ESPN, dar și studiourile de filme Lucasfilm și Marvel. Lucasfilm controlează drepturile asupra filmelor din seria Star Wars.

Marvel are drepturile asupra filmelor cu superoi ca Iron Man, Captain America, Thor, Captain Marvel, Black Panther, Star Lord sau Ant-Man.

Disney deține și o serie de parcuri de distracție.

Cum se împart supereroii

Marvel a vândut la finele anilor 1990 drepturile asupra drepturilor pentru unii dintre supereroii săi din cauza problemelor financiare.

Acela a fost momentul la care Hulk, Red Hulk, Kick-Ass și Namor au ajuns în curtea studioului de film Universal, controlat din 2011 de către Comcast.

Tot atunci, Fox a cumpărat drepturile pentru filmele cu ”mutanți” din Seria X-Men, dar și Fantastic Four și Silver Surfer.

Concomitent, tot de la acel moment Sony a cumpărat drepturile pentru filmele cu Spider Man, Venom, Silver Sable și Black Cat.

În fine, Netflix are o serie proprie de seriale cu supereroi Marvel, licențiați de la Disney, precum Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher, Iron Fist și The Defender.

O preluare a Fox de către Disney este mai logică deoarece ar aduce sub același acoperiș o mare parte din supereroii găsiți în benzile desenate Marvel Comics.

CBS vrea să fuzioneze cu Viacom

Separat de oferta Comcast pentru Fox și bătălia cu Disney există o altă ofertă care este aproape de a schimba peisajul media.

CBS vrea să fuzioneze cu Viacom. Cele două companii sunt controlate de către Shari Redstone, însă momentan tranzacția este în coadă de pește deoarece cele două părți nu se înțeleg asupra condițiilor.

CBS are o capitalizare bursieră de 20 de miliarde de dolari, iar Viacom de 11,5 miliarde.

O recombinare a celor două ar aduce sub același acoperiș posturile CBS, MTV, Showtime, Comedy Central și studioul de filme Paramount.

Redstone ar putea să vândă ulterior compania unui alt furnizor de telecomunicații. Cel mai indicat ar fi grupul Verizon, dar acesta a lăsat să se înțeleagă că vrea să își construiască rețeaua 5G, decât să bage bani în conținut media.

Alți mari furnizori de cablu sau televiziune prin satelit din SUA sunt Charter Communicațions – cu o capitalizare 69 de miliarde de dolari, și Dish – cu o valoare de piață de 15,23 miliarde.