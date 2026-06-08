În numai o săptămână de la lansare, au fost plasate peste 30.000 de comenzi, ceea ce înseamnă mai mult de 4.000 de rezervări pe zi.

Bateria se încarcă de la 10% la 97% în doar 9 minute

Prețul de pornire în China este echivalentul a aproximativ 15.200 de euro, în timp ce modele comparabile costă de peste două ori mai mult chiar și după aplicarea subvențiilor.

Ceea ce diferențiază modelul Atto 3 este noua tehnologie de încărcare. În condiții optime, bateria se încarcă de la 10% la 97% în doar nouă minute, în timp ce automobilele electrice moderne au nevoie, în general, de 30 până la 40 de minute pentru o încărcare similară.

Pentru utilizatorii obișnuiți de mașini electrice și pentru cei care parcurg distanțe lungi, acesta reprezintă un progres semnificativ.

Cu o lungime de aproape 4,7 metri, Atto 3 se încadrează în aceeași clasă cu Audi Q5 și Mercedes-Benz GLC.

Portbagajul are o capacitate de 750 de litri, iar datorită celor 180 de litri de spațiu de depozitare de sub capotă, volumul total ajunge la 930 de litri. Pachetele de baterii disponibile oferă o autonomie de 540 sau 630 de kilometri, conform standardelor de măsurare din China.

La interior, chiar și versiunile de bază sunt echipate cu un ecran mare pentru sistemul infotainment, încărcare wireless și scaune încălzite și ventilate. Versiunile mai scumpe dispun, în plus, de un senzor laser (LiDAR) pentru parcare automată și sisteme avansate de asistență a șoferului la condus.

Se așteaptă o creștere mare a prețului în Europa

Startul puternic pe piață vine într-un moment favorabil pentru BYD. Popularitatea generației anterioare a scăzut considerabil în ultima perioadă în China, probabil pentru că mulți cumpărători au preferat să aștepte succesorul cu specificații îmbunătățite.

Noua generație pare să fi recâștigat cu succes acești clienți, însă BYD nu a anunțat încă momentul în care modelul va ajunge în Europa.

Șoferii care speră la o versiune accesibilă în Olanda sau Germania trebuie să se aștepte la un preț semnificativ mai mare. Actualul Atto 3 costă deja aproximativ 40.000 de euro în Germania, din cauza costurilor de import și a reglementărilor mai stricte de omologare.

Este de așteptat ca noua generație, cu tehnologie de încărcare îmbunătățită, LiDAR și spațiu de depozitare mai mare, să fie și mai scumpă.

Totuși, presiunea asupra dealerilor europeni de a introduce rapid modelul pe piață este în creștere, deoarece cererea pentru SUV-uri electrice accesibile devine tot mai mare în Europa.

Consumatorii compară din ce în ce mai des prețurile din China cu cele practicate pe piețele locale, iar diferența este greu de ignorat. Prin urmare, BYD are toate motivele să nu amâne prea mult lansarea europeană.

În acest timp, românii stau la coadă să își încarce mașinile. Au cumpărat cu 205% mai multe mașini electrice în aprilie, dar piața nu și-a revenit complet.

Cererea pentru mașinile electrice accesibile, în creștere

Succesul rapid al modelului Atto 3 se înscrie într-o tendință mai amplă de pe piața globală a vehiculelor electrice. Mai mulți producători încearcă în prezent să atragă un public mai larg prin lansarea unor modele electrice accesibile.

BYD profită activ de această tendință, inclusiv datorită faptului că dezvoltă și produce în mare măsură intern atât bateriile, cât și sistemele de asistență la condus, ceea ce reduce considerabil costurile de producție.

Mărcile europene răspund acestei evoluții prin lansarea propriilor modele electrice mai compacte și mai ieftine, însă avantajul tehnologic pe care BYD și l-a construit în domeniul vitezei de încărcare rămâne, deocamdată, dificil de egalat.

Producători precum Volkswagen și Stellantis lucrează la sisteme similare, însă o soluție disponibilă comercial care să permită încărcarea în 9 minute nu se întrevede încă.

Europenii care își doresc o ofertă comparabilă trebuie, deocamdată, să spere într-o lansare rapidă a noii generații Atto 3, deși momentul exact rămâne incert.

Cert este că noua generație a redefinit așteptările consumatorilor și că ceilalți producători sunt acum sub presiune să vină cu un răspuns convingător.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE