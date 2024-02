Starea de urgență a fost emisă pentru comitatele Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara și Ventura, în contextul în care „o serie de furtuni de iarnă au început să lovească o mare parte a statului cu rafale de vânt puternice, ploi devastatoare și ninsori abundente”, conform anunțului făcut de biroul guvernatorului Gavin Newsom.

Autoritățile din California au mobilizat 8.500 de mijloace de intervenție de urgență coordonate de stat, care sunt pregătite să răspundă la posibile inundații, alunecări de teren, perturbări ale călătoriilor și apeluri la numărul de urgență 911.

Scăderea presiunii atmosferice înregistrate duminică în California a fost considerată de meteorologi mai mult decât suficientă pentru a fi calificată drept ciclon-bombă, iar potrivit climatologului Daniel Swain de la Universitatea din California, este posibil să fi fost una „istorică”.

Scăderea presiunii atmosferice de duminică, de la San Francisco la Los Angeles, a fost cea mai drastică prăbușire înregistrată în luna februarie, a explicat climatologul, și una dintre cele mai severe scăderi înregistrate vreodată în orice lună.

Potențialul distructiv al furtunii a început să se facă simțit duminică, în timp ce echipele de intervenție din tot statul lucrau pentru a îndepărta copacii căzuți și a curăța drumurile.

Experții avertizează că incendiile de vegetație din ultimii ani, împreună cu condițiile recente de umiditate, amplifică considerabil riscul de inundații.

În timp ce ciclonul-bombă a adus precipitații abundente în tot statul, meteorologii au avertizat cu privire la posibilitatea producerii unor viituri și inundații în locurile unde solul este deja saturat în urma furtunilor anterioare.

BREAKING: As many as 6 homes near Fryman and Lockridge in Los Angeles are being evacuated after getting hit hard by mud slides. Were seeing refrigerators, books, clothes, and pieces of homes floating down the road. @FOXLA #CAWX #California pic.twitter.com/8OFikfZDEc