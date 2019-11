De Elena Petre,

Dragoș Pătraru comentează în această ediție refuzul lui Iohannis de a se confrunta direct cu Dăncilă.

„Nu vrea și aici aș acționa un stereotip care i se aplică lui Iohannis: e căpos. Ăsta e Iohannis. Nu acceptă că a greșit chiar și când știe că a greșit. Specialiștii spun că e o marcă a prostiei, dar mă rog, știți cum sunt și specialiștii ăștia…”, afirmă Pătraru.

El comentează și argumentele invocate de PNL privind refuzul lui Iohannis.

„Mai au puțin și ne spun: ”Da´ ce-aveți, mă, cu dezbaterea asta, ce-o țineți langa atâta, nu mai puteți să trăiți fără dezbatere acuma?” Alo, alo, stați liniștiți, e totul ok. Nu e ca și cum ne-am aștepta la cine știe ce artificii de la o dezbatere, dar nici nu vrem să fim tratați cu nesimțire și să mai și aplaudăm. Nu e ca și cum ne-am fi așteptat la cine știe ce confruntare de discursuri între o Tută și un Mut”, continuă Pătraru.

El punctează că este „jenant că suntem tratați ca niște perverși care au bucurii la dezbateri electorale”.

„Aa, bine, mor pe aia cu ”nivelul”. Nu e de nivelul lu domnu Mutu. Bă, mă lași?! Ce nivel are, frate, Iohannis, că vorbește de zici că naște, iar în rest se odihnește. Cât despre Veorica… El a pus-o. De ce nu a refuzat-o dacă nu e de ”nivel”?”, continuă el.

În stilul caracteristic, Pătraru spune că o „astfel de dezbatere o să fie organizată oricum de Discovery”.

Ei fac acele confruntări: Daci vs. Samurai, Ninja vs. Terminator… Așa o să fie și asta: Fierătanie vs. Tută.

Și o să vedem noi acolo cum stă treaba, care e mai bun de președinte.

