STAT DE PLATĂ. Primăria Sectorului 5 a plătit în iunie 21.000 de euro primă unui director. „Am meritat. Pentru performanțe”

Directorul Titică este cel care a fost înlăturat acum câteva zile de la Infrastructură S5 SA, după ce Libertatea a descoperit că Google Street View l-a fotografiat când un subaltern i-a lucrat în gospodărie.

305.000 de lei, echivalentul a 61.000 de euro. Aceasta este suma pe care fostul director al companiei Infrastructură S5 SA, Florin-Niculae Titică, a cheltuit-o pe prime, de la buget, în luna iunie 2022, pe când nu știa că va fi ultima lună petrecută de el la conducerea instituției.

Din fondul de premiere, Titică a primit o treime: 21.000 de euro brut, aproximativ 16.000 de euro net. Impozitul de 21,15% e mai mic decât media în România, pentru că Infrastructură S5 SA s-a declarat la Fisc drept companie care operează în construcții și, prin urmare, are facilități fiscale, au explicat surse din instituția publică pentru ziar.

Cu tot cu salariul de 26.580 de lei lunar, Titică ajunge la un total al venitului brut de 132.740 de lei. Din statul de plată reiese că i se deduc doar 21,25% reprezentând CAS (Contribuția la Asigurările Sociale), în valoare de 32.060 de lei.

În total, Titică rămâne cu 100.000 de lei, adică 20.000 de euro bani în mână, încasați în luna iunie.

7 membri CA au ajuns și ei la venituri lunare de peste 6.000 de euro

Fondată în 2019, Infrastructură S5 SA este o companie în care 99% dintre acțiuni sunt deținute de Consiliul Local al Primăriei Sector 5, în timp ce 1% dintre acțiuni revin Centrului Cultural Ștefan Iordache din subordinea primăriei.

Compania realizează lucrări de reparații pentru drumurile aflate în administrarea Primăriei Sectorului 5.

Titică nu este singurul premiat. Președintele Consiliului de Administrație și 7 membri ai CA, au primit prime de câte 28.461 de lei. Aproximativ 5.600 de euro brut, din care se scade CAS de 21,25%.

Salariile nete ale acestor 7 membri sunt de 7.500 de lei pe lună, iar cu primă cu tot ajung în iunie 2022 la 6.000 de euro net.

Președintele CA se numește Claudiu Ceti și este fostul consilier de la cabinetul primarului Cristian Popescu Piedone.

Potrivit documentului publicat de ziar, singurii care nu au fost premiați suplimentar sunt cei trei cenzori, secretarul CA și secretarul Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

20 de zile a lucrat Titică în luna iunie, câte 8 ore pe zi, conform tabelului anexat.

Titică spune că merită banii

Contactat de Libertatea, Florin-Niculae Titică a recunoscut statul de plată și spune că merită banii primiți.

„Am primit această primă pentru performanțe, am atins niște indicatori prevăzuți în contract”, a spus Titică pentru Libertatea.

Întrebat cum califică recompensa, el a insistat că o merită: „Da, la ce efort am depus, am meritat-o. Am preluat compania în pierdere și am adus-o pe profit”.

Cine este Florin Titică

Până în 2009, Titică a fost director la piețe Sector 4, cu Piedone primar, fapt consemnat într-un document în care își dă demisia. A trecut apoi, tot sub Piedone, ca director tehnic al ADPP Sector 4.

Titică a primit responsabilități mai mari. În 2014, Piedone a împărțit sectorul 4 în 12 zone distincte, fiecare cu un „miniprimar”, responsabil zonal. Titică, la fel ca și ceilalți amici ai lui Piedone, mulți dintre ei „transferați” la sectorul 5 din 2020 (Mircea Horațiu Nicolaidis, Valentin Iliescu, Marian Preda), a primit o zonă în administrare: cea dintre străzile Nițu Vasile – bd. Alexandru Obregia – str. Turnu Măgurele – bd. Constantin Brâncoveanu.

Apoi, cum Piedone a plecat din Primăria Sector 4 după incendiul din Colectiv, Titică s-a reorientat. A candidat pentru Primăria Sectorului 5 din partea Partidului Puterii Umaniste (Social-Liberal).

Când Piedone a revenit ca primar, de data aceasta la sectorul 5, Titică s-a întors în echipa acestuia. Mai întâi, consilier local. Apoi, prin decizia CA nr. 49/24.08.2021, a fost numit directorul Infrastructură S5 SA, conform procedurii de selecție, pentru o perioadă de 4 ani.

Florin-Niculae Titică, Grigore Marian Dumitru, primar interimar la Bragadiru și Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5, la reparația străzii Drăganului, la granița dintre București și Bragadiru, marți 8 iunie 2021 | Foto: Inquam Photos / George Călin

Titică a fost înlăturat de la conducerea instituției luni, 4 iulie, după ce vineri, 1 iulie, Libertatea a arătat cum muncitorul din subordinea sa îi lucrează în curte, iar pe trotuar e o mașină a instituției, plină cu brăduți tuia. El și-a dat „demisia de onoare”.

