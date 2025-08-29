Legea care le interzice chinezilor să cumpere proprietăți în SUA

O nouă lege din Texas, care interzice cetățenilor din China, Iran, Coreea de Nord și Rusia să cumpere sau să închirieze proprietăți, a generat îngrijorări în rândul comunității asiatice din stat.

Legea, care va intra în vigoare pe 1 septembrie, este considerată discriminatorie de către criticii săi. Oficialii, pe de altă parte, susțin că măsura este necesară pentru protejarea securității naționale.

Ce prevede noua lege din Texas

Senate Bill 17 (SB 17), semnat de guvernatorul Greg Abbott pe 20 iunie, interzice anumitor persoane și organizații din țările considerate amenințări la adresa securității naționale să achiziționeze proprietăți în Texas. Aceasta include case, spații comerciale și terenuri agricole. De asemenea, legea limitează perioada de închiriere a proprietăților la mai puțin de un an pentru cetățenii acestor țări.

China este prima țară menționată în legislație, care acuză Beijingul că folosește „activități de influență coercitive, subversive și maligne pentru a slăbi Statele Unite” în încercarea de a depăși SUA din punct de vedere economic, militar și politic.

Cei care încalcă legea se pot confrunta cu amenzi de peste 250.000 de dolari sau pedepse cu închisoarea. Cetățenii americani și deținătorii de green card sunt exceptați, iar cei cu vize valabile vor putea deține în continuare o reședință principală.

Reacții și îngrijorări în comunitatea asiatică

Jason Yuan, proprietar al unui magazin de mașini second-hand și cetățean american naturalizat născut în China, consideră că legea transmite un mesaj discriminatoriu.

„Este anti-asiatic, anti-imigrant și în mod specific împotriva americanilor de origine chineză”, a declarat reprezentantul democrat Gene Wu pentru sursa citată mai sus.

Qinlin Li, o absolventă recentă a Universității Texas A&M, a fost șocată când a aflat despre proiectul de lege: „Dacă nu există drepturi ale omului, atunci ne întoarcem ca acum 150 de ani, când eram ca muncitorii la calea ferată”, a spus ea.

Impactul asupra afacerilor

Legea ar putea afecta și mediul de afaceri din Texas. Potrivit presei americane, între 2011 și 2021, 34 de companii chineze au înregistrat 38 de proiecte de investiții în valoare de 2,7 miliarde de dolari și au creat 4.682 de locuri de muncă în Texas.

Nancy Lin, agent imobiliar comercial din Dallas, a declarat pentru BBC că mai mulți potențiali clienți chinezi cu care a discutat își amână planurile de investiții, inclusiv unii din sectoarele vehiculelor electrice și panourilor solare.

„Dacă această problemă nu poate fi rezolvată, cred că va fi mai dificil pentru companiile chinezești să intre în Texas. În ceea ce privește cele care au deja contracte de închiriere existente, nu le pot reînnoi. Dacă o fac, poate fi doar pentru maximum un an”, a explicat Lin.

Argumentele susținătorilor legii

Guvernatorul Greg Abbott susține că prioritatea sa principală este siguranța și securitatea texanilor. Biroul său a făcut referire la declarații anterioare, inclusiv un comunicat de presă care afirma că „adversarilor străini ostili”, inclusiv China, „nu trebuie să li se permită să dețină terenuri în Texas”.

Efortul legislativ a fost determinat în parte de achiziționarea controversată a 140.000 de acri de teren în Texas de către omul de afaceri chinez Sun Guangxin între 2016 și 2018, inclusiv terenuri în apropierea Bazei Forțelor Aeriene Laughlin.

Senatorul John Cornyn a declarat în 2024 că, în calitate de membru al Partidului Comunist Chinez și fost lider de rang înalt în armata chineză, Sun avea probabil alte planuri îngrijorătoare de supraveghere în numele guvernului chinez.

Îngrijorări privind securitatea națională

Experții în securitate națională sugerează că amenințările legate de Partidul Comunist Chinez la adresa SUA au crescut în ultimii ani. „Riscul este real”, a declarat Holden Triplett, fost șef al biroului FBI din Beijing, pentru sursa citată mai sus.

„Țintirea SUA la nivel subnațional a devenit din ce în ce mai mult o tendință în domeniul informațiilor. Indivizii și grupurile de la acel nivel tind să fie mai puțin conștienți de riscuri și mai predispuși să stabilească relații”, a explicat Triplett.

Pe de altă parte, Patrick Toomey, de la American Civil Liberties Union Foundation (ACLU), a declarat că în cazul SB 17, unii oficiali echivalau în mod greșit poporul chinez cu guvernul chinez.

„Nu există dovezi că securitatea națională a fost afectată de faptul că cetățenii chinezi dețin sau închiriază proprietăți rezidențiale în Texas”, a spus el.

SUA a adoptat și tarife majorate pentru China, încă de la începutul mandatului lui Donald Trump. Odată cu noile tarifuri mărite, China investește masiv în Brazilia. În prima jumătate a anului 2025, investițiile chineze în Brazilia au crescut semnificativ.

Astfel de legi, adoptate în mai multe state din SUA

SB 17 nu este prima lege de acest fel din SUA. Potrivit organizației non-guvernamentale Committee of 100, 26 de state, majoritatea controlate de republicani, au adoptat 50 de legi care restricționează dreptul de proprietate al străinilor, vizând China, din 2021.

Majoritatea legilor statale au fost adoptate începând cu 2023, în același an în care un balon spion chinezesc a zburat deasupra spațiului aerian nord-american, într-un incident care a marcat un nou minim pentru relațiile SUA-China. Administrația Trump a declarat, de asemenea, că intenționează să interzică cetățenilor chinezi să cumpere terenuri agricole în SUA.

„Legea din Texas ar trebui să declanșeze semnale de alarmă”, a spus Toomey, adăugând că legislația folosea ca armă afirmații false privind securitatea națională împotriva imigranților asiatici și a altor comunități. Jason Yuan crede că dacă americanii de origine chineză nu se opun, noua lege din Texas ar putea duce la adoptarea unor legi similare în alte state.

Ohio, de exemplu, ia în considerare o interdicție împotriva „țărilor adversare”, dar cu un domeniu de aplicare mai strict, care ar putea include și deținătorii de green card. Activiștii s-au mobilizat împotriva acesteia.

Politic

Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsurile sunt împărțite în șase proiecte, CCR să nu le poată bloca pe toate
Politică 09:38
Guvernul aprobă astăzi al doilea pachet de măsuri fiscale. Măsurile sunt împărțite în șase proiecte, CCR să nu le poată bloca pe toate
Cristian Diaconescu, despre întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan: „Washingtonul așteaptă semnale concrete”
Politică 08:05
Cristian Diaconescu, despre întâlnirea dintre Donald Trump și Nicușor Dan: „Washingtonul așteaptă semnale concrete”
