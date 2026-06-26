Lora a spus ce se întâmplă în mariajul ei, după ce a apărut singură la evenimente

Sătulă de zvonurile apărute în mediul online, cântăreața a decis să rupă tăcerea și să explice ce se întâmplă, de fapt, în mariajul lor.

De ce apare Lora singură la evenimente

Speculațiile au început să curgă în special după ce Lora a fost văzută singură la nunta colegei sale de breaslă, Andreea Bălan. Mulți fani s-au întrebat dacă nu cumva s-a întâmplat ceva în relația lor.

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„Dar zvonuri vor fi tot timpul, pentru că așa funcționează lumea se pare. Da, sunt zvonuri, ai zis bine! Da, mă duc singură și la petreceri și la nunți. Mă mai duc și în câte un city break singură, cu prietenele mele”, a mărturisit Lora conform Wowbiz.

Lora: „Nu suntem siamezi”

Artista a ținut să sublinieze că o relație sănătoasă se bazează pe independență și pe respectarea spațiului personal al fiecăruia, precizând că o prezență constantă în doi, în orice moment al zilei, poate deveni toxică la un moment dat.

„Avem viață și separat unul de altul, nu suntem siamezi și nu mi se pare sănătos. Vă spune cineva care, efectiv, tot timpul – muncă, timp liber – l-a petrecut cu iubitul/soțul. Mi se pare mult. Trebuie să avem și ce să ne mai povestim, pentru că altfel am sta efectiv unul lângă altul și, la un moment dat, nu ne-am mai suporta. Chiar să nu avem nicio altă activitate, nicio petrecere, nicio întâlnire cu prieteni… Nu cred că e sănătos”, a explicat cântăreața pentru sursa menționată.

Ce discuție a avut artista cu Ionuț Ghenu

Lora a dezvăluit și care este motivul real pentru care partenerul ei preferă să nu o însoțească la evenimente, cum a fost și la Unica Urban Party 2026, menționând că stilul de viață al lui Ionuț Ghenu este diferit.

„Soțul a fost la sală, nu este adeptul evenimentelor, nu-i place. Nu vreau să-l iau într-un loc și să se uite urât la oameni pentru că e obosit, stresat sau nu are chef să fie acolo. Nu, mă întâlnesc aici mereu cu prieteni. Chiar i-am spus la un moment dat. Am avut o discuție și i-am zis: «Chiar trebuie să fii mai relaxat. Nu ești paznicul meu, nu am nevoie de paznic, relaxează-te!» Intră în atitudinea aia de manager, de soț! Nu! Mă enervez eu apoi și atunci cel mai bine este ca fiecare să facă ce își dorește cu timpul lui, iar atunci suntem ok”, a mai adăugat vedeta.

În ciuda tuturor scenariilor create pe rețelele de socializare, Lora dă asigurări că mariajul ei funcționează perfect: „Suntem doi oameni care fac lucruri împreună și ne înțelegem bine, suntem prieteni și iubiți”, a completat artista pentru Wowbiz.

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