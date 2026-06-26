Lora a spus ce se întâmplă în mariajul ei, după ce a apărut singură la evenimente

Sătulă de zvonurile apărute în mediul online, cântăreața a decis să rupă tăcerea și să explice ce se întâmplă, de fapt, în mariajul lor.

De ce apare Lora singură la evenimente

Speculațiile au început să curgă în special după ce Lora a fost văzută singură la nunta colegei sale de breaslă, Andreea Bălan. Mulți fani s-au întrebat dacă nu cumva s-a întâmplat ceva în relația lor.

Lora si GhenuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Dar zvonuri vor fi tot timpul, pentru că așa funcționează lumea se pare. Da, sunt zvonuri, ai zis bine! Da, mă duc singură și la petreceri și la nunți. Mă mai duc și în câte un city break singură, cu prietenele mele”, a mărturisit Lora conform Wowbiz.

Lora: „Nu suntem siamezi”

Artista a ținut să sublinieze că o relație sănătoasă se bazează pe independență și pe respectarea spațiului personal al fiecăruia, precizând că o prezență constantă în doi, în orice moment al zilei, poate deveni toxică la un moment dat.

„Avem viață și separat unul de altul, nu suntem siamezi și nu mi se pare sănătos. Vă spune cineva care, efectiv, tot timpul – muncă, timp liber – l-a petrecut cu iubitul/soțul. Mi se pare mult. Trebuie să avem și ce să ne mai povestim, pentru că altfel am sta efectiv unul lângă altul și, la un moment dat, nu ne-am mai suporta. Chiar să nu avem nicio altă activitate, nicio petrecere, nicio întâlnire cu prieteni… Nu cred că e sănătos”, a explicat cântăreața pentru sursa menționată.

Ce discuție a avut artista cu Ionuț Ghenu

Lora a dezvăluit și care este motivul real pentru care partenerul ei preferă să nu o însoțească la evenimente, cum a fost și la Unica Urban Party 2026, menționând că stilul de viață al lui Ionuț Ghenu este diferit.

„Soțul a fost la sală, nu este adeptul evenimentelor, nu-i place. Nu vreau să-l iau într-un loc și să se uite urât la oameni pentru că e obosit, stresat sau nu are chef să fie acolo. Nu, mă întâlnesc aici mereu cu prieteni. Chiar i-am spus la un moment dat. Am avut o discuție și i-am zis: «Chiar trebuie să fii mai relaxat. Nu ești paznicul meu, nu am nevoie de paznic, relaxează-te!» Intră în atitudinea aia de manager, de soț! Nu! Mă enervez eu apoi și atunci cel mai bine este ca fiecare să facă ce își dorește cu timpul lui, iar atunci suntem ok”, a mai adăugat vedeta.

În ciuda tuturor scenariilor create pe rețelele de socializare, Lora dă asigurări că mariajul ei funcționează perfect: „Suntem doi oameni care fac lucruri împreună și ne înțelegem bine, suntem prieteni și iubiți”, a completat artista pentru Wowbiz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Domnule Bolojan..." Furios, Claudiu Manda a ridicat în picioare lumea politică cu afirmația pe care i-a transmis-o direct premierului interimar! Anunțul pe care a ținut să-l facă e acum breaking news
Viva.ro
„Domnule Bolojan..." Furios, Claudiu Manda a ridicat în picioare lumea politică cu afirmația pe care i-a transmis-o direct premierului interimar! Anunțul pe care a ținut să-l facă e acum breaking news
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
GSP.RO
Carmen Negoiță, complet goală la 43 de ani. „Nu trebuie să ne rușinăm de corpul nostru”
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.RO
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
LiveText
Politică 10:04
Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Politică 25 iun.
Sorin Grindeanu acuză USR de blocaj: „Dacă nu vor să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, se poate și fără ei!”
Parteneri
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
Adevarul.ro
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un film post-apocaliptic
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Fanatik.ro
A rupt tăcerea după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB: „Am deja mai multe oferte din România și din străinătate”
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Ce spune Irina Fodor despre parcursul lui Cheloo la „Asia Express” 2026. Adevărul a ieșit la iveală.„Și-a arătat altă față”
Stiri Mondene 10:22
Ce spune Irina Fodor despre parcursul lui Cheloo la „Asia Express” 2026. Adevărul a ieșit la iveală.„Și-a arătat altă față”
Lora a spus ce se întâmplă în mariajul ei, după ce a apărut singură la evenimente
Stiri Mondene 09:55
Lora a spus ce se întâmplă în mariajul ei, după ce a apărut singură la evenimente
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
ObservatorNews.ro
Comuna din regiunea "Toscana României" atrage tot mai mulţi orăşeni. Casele se vând pe bandă rulantă
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Cutremur în România vineri dimineața. Unde s-a resimțit
Redactia.ro
Cutremur în România vineri dimineața. Unde s-a resimțit
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii
KanalD.ro
Un cunoscut antreprenor din Botoșani s-a stins din viață la 52 de ani. Era tatăl a doi copii

Politic

Surse: Siegfried Mureșan va fi propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR
Politică 10:20
Surse: Siegfried Mureșan va fi propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR
Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
LiveText
Politică 10:04
Guvern minoritar în România. Surse: Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dat cărțile pe față după ce Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB: ”Îmi doresc jucători super motivați”
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație