După ce au obținut punctaj maxim în primele două etape, Norvegia și Franța se întâlnesc într-o partidă care va decide câștigătoarea Grupei I.

Meciul Norvegia – Franța se joacă pe 26 iunie 2026, de la ora 22.00, și este transmis în direct de Antena 1, televiziune care difuzează aproape toate partidele de la Campionatul Mondial de fotbal din acest an.

Celălalt meci din Grupa I, dintre Senegal și Irak, se dispută în aceeași zi și de la aceeași oră, dar se vede pe Antena 3.

La doar câteva ore după terminarea acestor meciuri, în scenă intră Uruguay și Spania, partidă care poate decide câșitgătoarea Grupei H. În acest moment, Spania ocupă prima poziție, cu 4 puncte, iar Uruguay se află pe locul 2, cu două puncte. Locul 3 este ocupat de Capul Verde, cu două puncte, iar pe ultima poziție se află Arabia Saudită, cu un punct.

În cazul în care Uruguay o bate pe Spania, iar Capul Verde câștigă cu Arabia Saudită, echipa lui Lamine Yamal poate să cadă pe locul 3 în grupa ei de la Campionatul Mondial de fotbal din 2026! Însă, dacă Spania nu pierde este aproape sigură că termină grupa pe locul 1.

Meciul Uruguay – Spania se joacă pe 27 iunie 2026, de la ora 3.00, și este transmis în direct de Antena 1. Capul Verde – Arabia Saudită se dispută în aceeași zi și la aceeași oră, dar se vede pe Antena 3.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

26 iunie 2026

Grupa I, ora 22:00 » Norvegia – Franța » Antena 1

Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak » Antena 3

27 iunie 2026

Grupa H, ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită » Antena 3

Grupa H, ora 3:00 » Uruguay – Spania » Antena 1

Grupa G, ora 6:00 » Egipt – Iran » Antena 3

Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia » Antena 1

28 iunie 2026

Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia » Antena 1

Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana » Antena 3

Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia » Antena 1

Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria » Antena 3

Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina » Antena 1

16-imi de finală 1 și 2 – Duminică, 28 iunie 2026

Meciul 73, ora 22.00 » Africa de Sud – Canada » Antena 1

Germania – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74)

16-imi de finală 3 – Luni, 29 iunie 2026

Meciul 76, ora 20.00 » Brazilia – Japonia » Antena 1

16-imi de finală 4, 5, 6 și 7 – Marți, 30 iunie 2026

Meciul 75, ora 04.00 » Olanda – Maroc » Antena 1

Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77)

Coasta de Fildeș – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78)

Mexic – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79)

16-imi de finală 8, 9 – Miercuri, 1 iulie 2026

Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80)

Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82)

16-imi de finală 10, 11, 12 și 13 – Joi, 2 iulie 2026

Meciul 81, ora 03.00 » SUA – Bosnia Herțegovina » Antena 1

Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83)

Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84)

Elveția – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85)

16-imi de finală 14, 15 și 16 – Vineri, 3 iulie 2026

Argentina – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86)

Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87)

Australia – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88)

Optimi de finală 1 și 2 – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Câștigătorul Meci 74 – Câștigătorul Meci 77 (Meciul 89)

Câștigătorul Meci 73 – Câștigătorul Meci 75 (Meciul 90)

Optimi de finală 3 și 4 – Duminică, 5 iulie 2026

Câștigătorul Meci 76 – Câștigătorul Meci 78 (Meciul 91)

Câștigătorul Meci 79 – Câștigătorul Meci 80 (Meciul 92)

Optimi de finală 5 și 6 – Luni, 6 iulie 2026

Câștigătorul Meci 83 – Câștigătorul Meci 84 (Meciul 93)

Câștigătorul Meci 81 – Câștigătorul Meci 82 (Meciul 94)

Optimi de finală 7 și 8 – Marți, 7 iulie 2026

Câștigătorul Meci 86 – Câștigătorul Meci 88 (Meciul 95)

Câștigătorul Meci 85 – Câștigătorul Meci 87 (Meciul 96)

Sfert de finală 1 – Joi, 9 iulie 2026

Câștigătorul Meci 89 – Câștigătorul Meci 90 (Meciul 97)

Sfert de finală 2 – Vineri, 10 iulie 2026

Câștigătorul Meci 93 – Câștigătorul Meci 94 (Meciul 98)

Sfert de finală 3 și 4 – Sâmbătă, 11 iulie 2026

Câștigătorul Meci 91 – Câștigătorul Meci 92 (Meciul 99)

Câștigătorul Meci 95 – Câștigătorul Meci 96 (Meciul 100)

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigătorul Meci 97 – Câștigătorul Meci 98

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigătorul Meci 99 – Câștigătorul Meci 100

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2

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