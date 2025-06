„Sume atât de mari la hectar?!”

Într-o postare pe Facebook, Narcisa Iorga se arată uimită de acest ajutor și se întreabă „cine o fi având livezi în suprafețe mari, dintre potentații zilei, dintre rubedeniile sau dintre investitorii de paravan ai politicienilor, încât să se implice Guvernul pentru a obține sume atât de mari la hectar?! Zăăău?! 3000 de euro?!”

„Știți de ce vă zic? Nu că ar fi rău, ba dimpotrivă! Dar, noi, anul trecut, cu 95-100% calamitate provocată de secetă la culturile de primăvară, abia am primit 150 de euro/ha, și ăia în două tranșe, trase de păr, doar pentru floarea soarelui, că cică la porumb, nu meritam despăgubiri. Mai înainte, în 2020 – am mai scris, dar reiau, că se uită repede – an secetos, noi am avut calamitate 90% din culturi si livezi. Subliniez ȘI LIVEZI”, povestește Iorga.

N-au primit niciun leu

Aceasta mai spune că, deși au venit experți de la APIA și au constatat pe teren pagubele nu li s-a acordat niciun leu.

„Bine, hai că vă dăm niște bani, să vă mai înmuiem amarul, a zis Guvernul. Era Orban premier. Liberal pur sânge, cu Adrian Oroș, ministru al Agriculturii, tot liberal, fost țărănist. Știți ce-au făcut? Nu ne-au dat niciun leu sprijin pentru secetă, la culturile perene (adică LIVEZI, lucernă), nici la culturile de primăvară. Doar la culturile de toamnă, cine a avut, noi nu aveam! Pentru LIVEZILE CALAMITATE? Zero lei, zero euro”, a explicat Narcisa Iorga.

În același mesaj postat pe Facebook, aceasta explică cum a procedat, de fapt, Guvernul:

„Duminică erau alegerile. Joi, Guvernul Orban a virat bani în conturile agricultorilor care au avut culturi de toamnă. Au ieșit liberalii și-au zis că săptămâna viitoare, adică după duminica alegerilor, fac și restul plăților. Au trecut alegerile, au trecut 5 ierni și 5 veri. N-am mai văzut niciun leu. În Parlament, s-au făcut propuneri pentru încadrarea acordării de despăgubiri, în bugetul de stat pentru anul 2021. Și pentru 2022. Ghiciți cine a votat împotrivă? Haideți că nu e greu! Deci, vedeți? De-aia n-are ursul coadă”.

În final, Iorga spune: „Așadar, am și eu o întrebare: Cine are livezi afectate de gerul din primăvară, dintre politicieni sau acoliții acestora, încât să se agite acum Guvernul să ofere despăgubiri de 3.000 euro/ha?

Dacă știți, turnați aici! În comentarii publice, să vadă toată lumea!”

Pierderi de peste 49 milioane de euro

Zilele trecute, MADR a transmis Comisiei Europene o solicitare oficială pentru acordarea sprijinului financiar de urgență din rezerva agricolă a Uniunii Europene. Propunerea include un sprijin de minimum 3.000 de euro pe hectar, care să ajute fermierii să reia producția și să acopere o parte din cheltuielile eligibile.

Sprijinul financiar este vital pentru acoperirea pierderilor, recuperarea și revitalizarea exploatațiilor și pentru menținerea stabilității sectorului agricol. Monitorizarea continuă, planurile de redresare și colaborarea cu organizații relevante sunt esențiale pentru protejarea și dezvoltarea durabilă a agriculturii românești.

„Ne confruntăm cu o situaţie dramatică în pomicultură şi viticultură, sectoare esenţiale pentru economia rurală. Solicităm Comisiei Europene să activeze mecanismele de sprijin din rezerva agricolă pentru a salva aceste exploataţii de la colaps. Este un moment în care solidaritatea europeană trebuie să se manifeste concret”, a declarat ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Florin Barbu, în comunicatul citat.

Episoadele de îngheț târziu din primăvara acestui an, cu temperaturi coborând până la -7,3 grade Celsius, au compromis peste 16.400 de hectare de culturi, generând pierderi financiare de peste 49 milioane de euro.