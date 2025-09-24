Interdicții europene și impedimente legale

Conform comunicatului STB: „Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda demersurilor și solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziție sectorială.”

STB a subliniat că producătorul propus pentru livrarea tramvaielor este o societate cu sediul în Moscova. Acest aspect intră în conflict cu Regulamentul UE 2022/576, care interzice atribuirea contractelor de achiziții publice entităților rusești sau controlate de acestea.

Directorul general al STB, Daniel Istrate, a declarat: „STB S.A. își reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal și pentru derularea unor proceduri de achiziție transparente și conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din București.”

Istoricul licitației

Licitația pentru cele 40 de tramvaie a fost lansată în septembrie 2019, pe vremea când Gabriela Firea era primar general. Electroputere VFU, asociată cu Reloc SA, a câștigat licitația în iulie 2020.

În 2021, licitația a fost anulată, iar motivul invocat de conducerea STB este lipsa de fonduri.

Disputa juridică

Gruia Stoica a dat în judecată STB pentru a forța semnarea contractului și pentru a obține penalități de întârziere. În decembrie 2024, Judecătoria Sectorului 1 a stabilit penalități de 0,5% pe zi pentru refuzul STB de a semna contractul.

STB a contestat penalitățile și a încercat să încheie contractul, dar acest lucru nu a mai fost posibil din cauza lui Gruia Stoica.

