STB schimbă numele stațiilor „Piața Timpuri Noi” în „Universitatea Titu Maiorescu”. Ce linii sunt afectate

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Stațiile de transport public „Piața Timpuri Noi”, situate pe Calea Văcărești din București, își vor schimba denumirea începând de miercuri, 23 septembrie, în „Universitatea Titu Maiorescu”.
Societatea de Transport București (STB) anunță, într-un comunicat de presă, o modificare în rețeaua de transport din Capitală. Din 23 septembrie, stațiile „Piața Timpuri Noi” vor purta denumirea „Universitatea Titu Maiorescu”.
Decizia de redenumire vizează punctele de oprire de pe ambele sensuri de mers ale Căii Văcărești, aferente liniilor 97 (linie urbană de troleibuz/autobuz) și N106 (linie de noapte).
Actualizarea numelui face parte din strategia de aliniere a denumirilor din rețeaua de transport public la reperele urbane actuale.
În ultimii ani, zona fostei platforme industriale „Timpuri Noi” s-a transformat într-un pol educațional și de afaceri important, iar noul nume „Universitatea Titu Maiorescu” oferă o localizare mult mai precisă pentru studenți, profesori și cetățenii care tranzitează zona.