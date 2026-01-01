A salvat viața unui pacient cu infarct, în noaptea dintre ani

Pentru dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog, noaptea dintre ani l-a prins de gardă, la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni din București. El a relatat pe rețelele sociale cum a salvat viața unei persoane care suferise un infarct.

„Ora 0:00, anul 2026 m-a prins în sala de angiografie, de gardă, cu un infarct pe masă. După 3 ore de luptă, am reușit să desfundăm un vas critic. Un om trăiește. Și da, i-am spus pacientului, cu un zâmbet obosit sub mască: «Am început cu dumneavoastră în 2025 și am terminat în 2026. Am muncit un an la inima dumneavoastră»”, a spus dr. Ștefan Busnatu, pe Facebook.

Sfatul cardiologului pentru anul 2026

Cardiologul a explicat că a reparat „niște artere distruse de fumat”. El le cere oamenilor să renunțe la acest viciu.

„Adevărul dur? Mi-a luat «un an» să repar niște artere distruse de fumat. Și tot fumatul l-a adus aici. Ce pot să vă zic pentru 2026, ca medic cardiolog: STOP FUMAT”.

Fumatul este una dintre cauzele majore ale infarctului miocardic.

„Nu «mai puțin». Nu «după sărbători». Doar Stop. Fumatul nu negociază. Nu iartă. Și nu ține cont de artificii, urări sau planuri de viitor. Dacă fumezi, fă-ți cel mai important cadou posibil: o inimă care să mai apuce multe revelioane. La mulți ani cu viață. La mulți ani cu inimă. Din grijă pentru inima ta!”, a precizat Ștefan Busnatu.

După o noapte dificilă de gardă, medicul s-a urcat pe bicicletă joi dimineață și a plecat spre casă pentru a se odihni.

„Mișcarea și sănătatea nu iau pauză niciodată. Vă încurajez și pe voi să vă echipați bine, să ieșiți la o plimbare, mișcare, să vă bucurați de soare și de liniștea începutului de an. Să transformăm fiecare zi într-un pas către un an mai sănătos! Din grijă pentru inima ta!”, a precizat el, într-o altă postare.

