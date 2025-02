După ce de curând l-am cunoscut pe Orlando Zaharia, cel care i-a fost bucătar președintelui României Traian Băsescu, de această dată îi vom afla pe larg întreaga povestea lui Ștefan Popescu. Chef și jurat în emisiunea culinară „Chefi la cuțite”, show-ul difuzat de Antena 1, care va avea premiera noului sezon în curând.

Ștefan Popescu: „Nu am avut vacanțe, nu aveam bani, copil în picioarele goale”

Pe scurt, chef Ștefan Popescu a urmat un liceu cu profil tehnic-mecanic, iar stagiul militar l-a făcut la pompieri. Cu aproape 150 de intervenții, direct din linia întâi.

Cariera de bucătar a început-o în urmă cu 25 de ani la JW Marriott, apoi a ajuns la Novotel. Acum conduce trei restaurante de top, fiind unul dintre cei mai apreciați chefi din țara noastră.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Libertatea, Ștefan Popescu a acceptat să-și spună secretele și povestea de viață. Pornind de la primii pași ai copilăriei sale.

„Copilul Stefan a fost un copil slăbuț, timid, cu o copilărie cu lipsuri, părinții fiind divorțați. Noi suntem trei frați. Nu am avut parte de vacante alături de părinți, nu aveam bani nici de bicicletă. Am fost copilul cu cheia de gât, cu haine de la frații mai mari și cu vacanțe la bunici, în picioarele goale. În ciuda acestor lipsuri, consider însă că am avut o copilărie fericită”, spune chef Popescu.

Care evident că nu are cum să șteargă din memorie cele mai de preț amintiri din copilărie alături de bunici, în vacanțele de vară.

„Când improvizam scenete alături de verii mei, iar bunicii reprezentau publicul. Bineînțeles că ne aplaudau indiferent de prestația noastră. Alte amintiri dragi sunt cele când făceam drumeții cu bunicul pe dealurile din zonă sau când o ajutam pe bunica la bulion, la magiunul de prune și faptul că mai toată vacanța o petreceam desculț, indiferent de activitate”, recunoaște.

Ștefan Popescu, pompierul din prima linie: „Te marchează, e greu!”

Anii au trecut, năzdrăvanul Ștefan a crescut. A terminat liceul, apoi a trebuit să servească patria prin stagiul militar, „la pompieri și prin natura activității, luam parte la intervenții”.

Aproape 150 de intervenții cu mașina mare și roșie a pompierilor, pe care alți copii și doreau să lucreze cel puțin o dată în viață.

Imagine-document cu chef Ștefan Popescu, atunci când era pompier (primul din dreapta)

„Eu primeam apelul, dădeam alarma, iar în timp ce colegii se echipau eu studiam zona unde trebuia să ajungem deoarece pe traseu tot eu ghidam șoferul pe unde să meargă pentru a ajunge la destinație. Cum eu intram ultimul în mașina de intervenție și închideam ușa, tot eu eram primul care ieșea din mașină și lua furtunul. Fiecare are sarcinile lui”, își amintește acesta.

Un moment tragic care mi-a rămas întipărit în minte a fost intervenția la o casă care a ars, incendiul soldându-se cu două vieți pierdute. Te marchează, e greu! Ștefan Popescu, chef:

Și chiar dacă pare o joacă misiunea de pompier, nu e deloc așa. Ștefan a fost în prima linie și își amintește cu exactitate „o misiune mai dificilă de stingere a unui incendiu la un depozit deoarece focul era foarte mare și se extinsese pe zone mari”.

„Nu pot spune că această perioada m-a marcat, însă m-a format! Ca pompier, ești pus constant în situații în care trebuie să iei decizii rapide și corecte, ceea ce îți dezvoltă o gândire strategică și capacitatea de reacție”, spune.

Și face imediat legătura cu noua lui pasiune, cea de chef bucătar. „Uite, deși nu mai eram pompier de mult, în unul dintre hotelurile în care lucram ca bucătar, Novotel, a izbucnit un incendiu la ghena de gunoi”.

Ce-a urmat? „Am simțit fum și am luat atitudine. Am intervenit primul și am stins incendiul. M-au ajutat cunoștințele de a ști să cuplezi un furtun la hidrant cu rapiditate. Oriunde merg, am ochiul format și știu unde ar trebui să fie amplasate extinctoare, hidranți. În orice clădire m-aș afla, dacă izbucnește un incendiu știu instinctiv unde să mă îndrept, pentru a putea interveni”, dezvăluie Ștefan Popescu pentru cititorii Libertatea.

„Adevărata pasiune pentru gastronomie am descoperit-o în Anglia! E ceea ce îmi doresc să fac”

Și cum pasiunea pentru gastronomie era de fapt marea lui iubire, Ștefan a pus uniforma în cui și s-a mutat cu toate „armele” în bucătărie.

„În căutarea «drumului meu», am descoperit întâmplător pasiunea pentru gastronomie. Mi-am depus CV-ul la hotelul Marriott din București pentru mai multe departamente. Pur și simplu aveam nevoie de un job și din fericire am fost selectat pentru bucătărie, deși nu dețineam cunoștințe sau cursuri”, povestește.

Și-a luat-o pas cu pas. „Ei ne-au oferit toate trainingurile necesare pentru entry level. Adevărata pasiune însă am descoperit-o în Anglia, unde am lucrat cu meniuri internaționale și unde am avut libertatea de a experimenta rețete din toate colturile lumii”.

„Acolo am lucrat cu ingrediente noi, mergeam și cumpăram peștele proaspăt direct din piața de pește, îl alegeam cu mâna mea, iar asta mi-a trezit interesul foarte mult față de ce urma să se întâmple cu acele produse pe care le alegeam cu atâta grijă. Tot ce ieșea din bucătărie către client era făcut acolo de noi, pastele, înghețata, pâinea, tot… Nimic nu era cumpărat. Atunci am realizat că asta este ceea ce îmi doresc să fac”.

Am locuit în Anglia doi ani. La început a fost mai dificil pentru că au fost și diferențele culturale, faptul că am fost într-o zonă rurală unde oamenii nu erau foarte deschiși. Însă eu am mi-am văzut de treabă și scopul meu, astfel că am reușit să trec peste aceste mici greutăți Ștefan Popescu, chef:

„Tot mai mulți români descoperă și apreciază fine dining-ul datorită restaurantelor de top”

Românii în general mănâncă foarte mult, iar risipa alimentară este la fel de mare. Studiile o demonstrează pe zi ce trece. Ce părere are Ștefan despre fine dining și percepția românilor pentru asta?

„Noi, românii, avem o cultură gastronomică bogată, însă, tradițional, mesele noastre sunt generoase, bazate pe ospitalitate și belșug. Fine dining-ul, pe de altă parte, pune accent pe calitate, rafinament și echilibrul gusturilor, mai degrabă decât pe cantitate. Deși nu toată lumea este familiarizată cu acest concept, în ultimii ani, tot mai mulți români descoperă și apreciază fine dining-ul datorită restaurantelor de top, a emisiunilor culinare și a dorinței de a experimenta preparate sofisticate”, explică.

Și le spune cititorilor Libertatea că atunci când merge peste hotare, într-o țară nouă, „alegem întotdeauna preparatele locale, tradiționale, fără să studiem meniul în prealabil”.

„Îmi place să descopăr mâncarea autentică a fiecărui loc și să mă las surprins de combinațiile de arome și tehnici locale. Este o experiență pe care o trăim împreună ca familie, inclusiv copiii mei”, spune Ștefan.

Dar un lucru e clar și bine stabilit! „În familie, gătim tradițional, ca orice român”.

„Ciorbe, pilaf, tocănițe, mâncăruri simple și gustoase, fără pretenții de fine dining în viața de zi cu zi. Ne place să păstrăm echilibrul și să ne bucurăm de mesele gătite acasă. Sigur, la ocazii speciale, cum sunt Crăciunul, Paștele sau Revelionul, îmi place să creez ceva diferit, mai deosebit, dar în rest mâncăm normal, fără pretenții”, explică chef.

În viața noastră de familie, soția gătește zi de zi, iar eu respect asta. Avem un pact încă de când ne-am mutat împreună: ea se ocupă de mesele de zi cu zi, iar la ocaziile speciale – Paște, Crăciun, Revelion – preiau eu tot. De la cumpărături, la pregătitul mesei și până la spălatul vaselor, ea are pauză totală. Nu e o competiție, ci un echilibru care funcționează perfect pentru noi Ștefan Popescu, chef:

Ștefan Popescu: „Cred că un chef bun trebuie să fie exigent, dar și să inspire echipa să dea tot ce e mai bun”

În curând, la Antena 1 va începe un nou sezon din „Chefi la cuțite”. Iar Ștefan Popescu e gata de start.

„Oamenii se bucură când mă recunosc și reacționează foarte cald. Aud des «Chef! Ce bine că vă văd! Haideți să facem o poză!». Îmi place această energie pozitivă și mă bucur că emisiunea aduce atâta entuziasm. E plăcut să vezi că oamenii apreciază pasiunea pentru gastronomie cât și omul din spate”, spune acesta.

Cât de greu a fost să preia frâiele unui jurat, Ștefan Popescu are răspunsul.

„Adaptarea a venit natural la emisiune, pentru că e ca o continuare a ceea ce fac zi de zi în bucătărie. Îmi place să descopăr oameni pasionați și să le ofer un feedback constructiv. Cât despre temperament, sunt, în general, echilibrat și calm în bucătărie. Sigur, sunt momente când e nevoie de mai multă fermitate, dar nu mă aflu în vreo extremă. Cred că un chef bun trebuie să fie exigent, dar și să inspire echipa să dea tot ce e mai bun”, explică Popescu.

Mai are chef Ștefan vise de îndeplinit din moment ce „am o familie minunată, o căsnicie solidă, doi copii extraordinari și o carieră care mi-a adus multe satisfacții. Profesional și financiar sunt acolo unde mi-am dorit, iar cel mai important este că suntem sănătoși cu toții”?.

Răspunsul este da! „Nu înseamnă că am încetat să visez. Unul dintre visurile mele este să am o pensiune la munte, lângă o pârtie de schi. Și, dacă mă gândesc mai departe, visul cel mai frumos ar fi ca, într-o zi, nepoții mei să vină la mine la munte, să învețe să schieze și să ne bucurăm împreună de ierni ca în povești”.

Viața de tată este mai provocatoare decât cea de chef. În bucătărie, totul ține de organizare și tehnică, dar acasă, cu doi băieți de 8 și 13 ani, lucrurile sunt imprevizibile și pline de surprize. Creșterea lor îmi aduce o satisfacție pe care nicio rețetă perfectă nu o poate egala. Chiar dacă uneori e obositor, nimic nu se compară cu momentele petrecute împreună, cu râsetele lor și cu bucuria de a-i vedea crescând Ștefan Popescu, chef:

Preparatele de top pe care chef Ștefan Popescu le recomandă cititorilor Libertatea

Și cum chef Ștefan Popescu scoate pe masă adevărate preparate de cinci stele, Libertatea l-a provocat.

„Fiecare hotel de renume la care am lucrat până acum are o identitate gastronomică distinctă. Experiența mea în aceste locații mi-a oferit ocazia să creez și să perfecționez preparate deosebite”, spune Ștefan. Iar lista e deschisă.

Wagyu cu piure de trufe și sos de vin roșu redus

Foie gras caramelizat cu chutney de smochine și brioche

Coquilles Saint-Jacques cu beurre blanc și caviar de yuzu

Piept de rață sous-vide cu reducție de porto și piure de păstârnac

Ganache de ciocolată neagră cu sare Maldon și înghețată de miso caramelizat

„Fiecare bucătărie a lumii are elemente excepționale, iar valoarea ei depinde de tehnici, ingrediente și filozofia din spatele preparatelor. Ca notă personală as spune că bucătăria franceză este incontestabilă când vorbim despre rafinament, tehnici clasice și influența asupra gastronomiei mondiale”, adaugă.

Precizând că „bucătăria italiană impresionează prin simplitatea ingredientelor și autenticitatea gusturilor. Bucătăria japoneză pune accent pe precizie, echilibru și respectul față de produs, în timp ce bucătăria peruviană a devenit tot mai apreciată pentru combinațiile inedite de influențe indigene și internaționale. Nu în ultimul rând, bucătăria românească are un potențial uriaș, cu ingrediente locale excelente și tradiții care merită reinterpretate într-un mod modern”.

Sfaturi pentru cei mai tineri care vor să ajungă chef de succes: „Ești dispus să depui efortul necesar?”

Și pe finalul discuției are și un mesaj pentru cei mai tineri care vor să-i calce pe urme. Să intre într-o bucătărie și să devină un chef de succes.

„Pentru a deveni un chef adevărat, pasiunea nu este suficientă. Îți trebuie disciplină, muncă și dorința constantă de a învăța. Bucătăria nu este doar despre gătit, ci despre organizare, rezistență la stres și capacitatea de a lucra în echipă. Caută mentori, învață de la cei mai buni și nu te opri niciodată din exersat”.

„În bucătărie, greșelile sunt cele mai bune lecții. Dar cel mai important este să ai răbdare și să nu cauți scurtături. Un chef adevărat nu se formează peste noapte, ci prin ani de muncă și dedicare. Dacă ai pasiune și ești dispus să depui efortul necesar, vei ajunge acolo unde îți dorești”, transmite acesta.

