Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru Libertatea, chiar înainte de intrarea în sală, acesta i-a taxat dur pe liberali pentru jocurile politice din ultimii ani, dar a oferit și o rază de speranță legată de noua conducere asigurată de Ilie Bolojan.

„De pe vremea lui Iohannis nu mai fac politică, au făcut mișmașuri”

Stelian Tănase, care în ultima perioadă a criticat constant pierderea identității liberale, considerând că liderii partidului au devenit „slugile lui Klaus Iohannis” pentru funcții și beneficii, a subliniat că PNL trebuie să profite de acest moment pentru a se reinventa, acum când s-a văzut izolat pe scena politică.

„Să iasă bine, să nu iasă scandaluri și să se apuce de politică. De pe vremea lui Iohannis nu mai fac politică. Au făcut tot felul de târguri, de mișmașuri, s-au învârtit parte în parte cu PSD, au furat jumate-jumate și acum, pentru că au rămas singuri, au început să se apuce de treabă”, a declarat Stelian Tănase pentru Libertatea.

În ciuda istoricului recent dezastruos, politologul consideră că fereastra de timp până la următoarele teste electorale este suficientă pentru o reconstrucție de la firul ierbii.

Planul de doi ani pentru salvarea PNL:

  • Timpul: „Mai sunt doi ani până la alegeri, au timp să se pună pe picioare”.
  • Expertiza: „Am predat și m-am ocupat de asta o viață. Cam în doi ani poți să pui un partid pe picioare, să-l reformezi, să aduci membri noi”.

Ce se întâmplă cu „puciștii” din partid

Întrebat despre soarta contestatarilor interni sau a așa-numiților „puciști” din PNL, Stelian Tănase s-a arătat sceptic în privința unor excluderi spectaculoase sau a unor execuții politice imediate în cadrul acestui Congres.

„Nu cred că se va întâmpla. Există și alte maniere, există și alte Birouri Politice Naționale și alte conferințe. Acuma trebuie doar să marcheze noua conducere, s-o voteze și Bolojan să propună un program și să dea niște direcții. Atât. Nu trebuie să-și deschidă prea multe fronturi deodată”, a explicat politologul.

Fenomenul Ilie Bolojan: „L-a inventat moțiunea de cenzură”

Marea miză a acestui Congres rămâne, în viziunea lui Stelian Tănase, oficializarea și consolidarea autorității lui Ilie Bolojan. În ciuda atacurilor din trecut ale adversarilor politici care au încercat să-l izoleze sau să-l elimine din prima linie, efectul în rândul electoratului a fost complet invers.

Potrivit politologului, în prezent, Ilie Bolojan este liderul politic liberal cel mai popular, care deține cele mai bune procente în sondajele de opinie.

„L-a inventat moțiunea de cenzură. Cine a calculat că dacă îl dă jos se termină cu el s-a înșelat. Reacția publicului a fost exact pe dos”, a precizat Stelian Tănase.

Concluzia politologului este una moderat optimistă pentru tabăra liberală: dacă noul program va fi implementat fără ezitări, „peste un an PNL va fi mai bine ca acum”.

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