Victima, care era angajată a companiei aeriene rusești Pobeda, subsidiara companiei Aeroflot, și plănuia să treacă la zboruri private, locuia împreună cu iubitul ei, Albert Morgan, 41 de ani, în Sankt Petersburg.

Relația dintre cei doi era cunoscută pentru conflictele frecvente. Femeia apelase de mai multe ori la poliție din cauza certurilor, dar ulterior își retrăgea plângerile.

Înainte de plecarea în Dubai, Morgan i-a verificat mesajele personale și, bazându-se pe presupuneri greșite, a crezut că tânăra ar fi implicată în activități de escortă pentru clienți VIP.

Decizia lui de a o confrunta personal a dus la o tragedie cumplită. Morgan a călătorit 4.400 de kilometri până în Dubai, însoțit de un complice, un executor judecătoresc din Sankt Petersburg, care a urmărit-o pe femeie pentru a-i afla numărul camerei de la hotelul de lux Voco Bonnington.

Ulterior, Morgan ar fi furat un halat de la spălătoria hotelului și a convins o cameristă să deschidă ușa camerei victimei, susținând că și-a uitat cheia.

Morgan a susținut că nu intenționa să o omoare, ci doar să-i deseneze pe corp cu vopsea verde și să-i taie părul.

Cu toate acestea, situația a degenerat rapid, iar Anastasia a fost înjunghiată mortal, cu o foarfecă, de 15 ori. Corpul ei a fost descoperit câteva ore mai târziu de o cameristă.

Poliția din Dubai l-a identificat pe suspect folosind camerele de supraveghere ale hotelului și a alertat forțele de ordine ruse, care au luat măsuri pentru a-l aresta. Morgan a fost ridicat de pe aeroport, la Sankt Petersburg.

Albert Morgan, în momentul în care a fost arestat. Foto: Profimedia

Nu este prima dată când Morgan are probleme cu legea. Bărbatul a petrecut anterior 7 ani în închisoare pentru infracțiuni legate de droguri.

El a adoptat numele de familie al dinastiei bancare americane după ispășirea pedepsei.

Într-o încercare disperată de a evita pedeapsa, Morgan a solicitat să fie trimis pe front în războiul din Ucraina: „Vreau pe front, nu la închisoare!”.

Cu toate acestea, cererea sa a fost respinsă, iar el a rămas în arest, așteptând continuarea investigațiilor.

Mulți infractori au reușit să profite de legile lui Vladimir Putin și să se înroleze ca soldați pentru a se sustrage justiției.