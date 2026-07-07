A oprit o șoferiță cu mașină înmatriculată în Elveția

Bărbatul are 41 de ani și este din comuna Șiria, județul Arad. El este cercetat pentru uzurpare de calități oficiale și înșelăciune, ambele în formă continuată. Primul caz anchetat de procurori ar fi avut loc pe 25 iunie, pe DN1, în Oșorhei. Fostul polițist, îmbrăcat în uniformă de agent, ar fi tras pe dreapta o femeie aflată la volanul unei mașini înmatriculate în Elveția.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul i-ar fi spus femeii că nu a acordat prioritate unui pieton, că riscă o amendă de 4.600 de lei și că permisul îi va fi suspendat pentru 60 de zile. Șoferița i-ar fi explicat că are nevoie de permis pentru a se întoarce în Elveția. Atunci, bărbatul i-ar fi spus că, dacă plătește jumătate din amendă, nu îi va fi reținut permisul. Femeia i-a dat 2.200 de lei, însă ulterior a constatat că nu primise niciun document care să dovedească plata.

A doua zi, ar fi folosit aceeași metodă cu alt șofer

Un nou episod ar fi avut loc pe 26 iunie, tot pe DN1, în zona Oșorhei. De această dată, fostul polițist ar fi oprit un bărbat aflat la volanul unei mașini înmatriculate în străinătate. Potrivit procurorilor citați de Agerpres, suspectul i-ar fi spus șoferului că a fost înregistrat circulând cu 80 km/h într-o zonă unde limita era de 30 km/h. Bărbatului i s-ar fi transmis că riscă suspendarea permisului pentru trei luni și o amendă de 5.000 de lei.

Ca să evite presupusa sancțiune, șoferul ar fi fost convins să îi dea pe loc suma de 3.000 de lei.

Fostul polițist demisionase din IPJ Arad în martie

Potrivit comunicatului Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, bărbatul fusese încadrat la Inspectoratul de Poliție Județean Arad, însă și-a dat demisia pe 18 martie 2026. Procurorii mai spun că acesta este cercetat într-un alt dosar penal pentru luare de mită, dosar în care a fost arestat preventiv.

Bărbatul a fost reținut pe 5 iulie, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bihor. O zi mai târziu, pe 6 iulie, procurorii au cerut arestarea preventivă, iar Judecătoria Oradea a admis solicitarea.

Polițiștii Secției nr. 5 de Poliție Rurală Oradea continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea. Anchetatorii vor să stabilească întreaga activitate infracțională a bărbatului și să verifice dacă există și alte persoane care ar fi fost înșelate prin aceeași metodă.

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