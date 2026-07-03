Cei doi bărbați s-au bătut cu macetele în cartierul Catanga, în urma unui conflict spontan

Doi bărbați au fost răniți grav în urma unei altercații violente izbucnite pe 1 iulie, în jurul orei 22.35, pe o stradă din cartierul Catanga, Brăila. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila, cei doi s-au atacat reciproc cu „obiecte tăietor-înțepătoare”.

Conflictul, descris ca fiind spontan, a implicat doi localnici, unul de 22 de ani și celălalt de 31 de ani. Conform informațiilor obținute de portalul de știri locale ProBrăila, printre armele utilizate s-ar fi numărat macete și alte obiecte contondente. Cei doi bărbați s-ar fi bătut cu macetele în stradă și apoi s-ar fi prezentat singuri la spital.

Poliția investighează circumstanțele altercației

Ambii bărbați au suferit răni grave și s-au prezentat ulterior singuri la spital pentru tratament medical de specialitate.

În prezent, polițiștii desfășoară o anchetă pentru a stabili cauzele și contextul exact al incidentului. „Obiectele tăietor-înțepătoare” folosite ridică semne de întrebare în ceea ce privește gravitatea și natura conflictului, conform raportului IPJ Brăila.