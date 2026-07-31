„Transformăm un loc abandonat într-un colț de poveste unic”

Primarul municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir, a anunțat într-un mesaj postat pe Facebook detalii inedite ale proiectului.

Principala noutate o reprezintă instalarea unor automate speciale de unde vizitatorii, în special copiii, vor putea achiziționa bulgări de sare special concepuți pentru hrănirea căprioarelor. Sistemul este gândit să înlocuiască complet practicile dăunătoare prin care cetățenii ofereau animalelor pâine, dulciuri sau alte produse neadecvate.

Această soluție tehnică asigură atât o alimentație echilibrată pentru efectivul de căprioare, cât și o activitate educativă pentru cei mici. Copiii vor învăța astfel despre responsabilitatea față de animale și despre nevoile reale ale faunei.

„PARCUL CĂPRIOARELOR din Brăila !!! Deja primii pași sunt vizibili !!! Așa cum am promis, transformăm un loc abandonat într-un colț de poveste unic în această zonă a țării !!! Vegetația abundentă (boscheții) a fost eliminată și se vede pădurea. Tot acum se configurează aleile, iar apoi se va completa și reabilita gardul !!!Camerele de filmat cu senzori perimetrali vor fi montate în toamnă înainte de a aduce prima familie de căprioare și apoi de cerbi lopătari !!!”, a transmis edilul.

O suprafață de 5 hectare pentru animale

Mai mult, spune Viorel Marian Dragomir, „animalele vor avea toate condițiile pe o suprafață de 5 hectare și în timp vor deveni la fel de blânde ca cele din parcurile similare din străinătate. Atunci vor veni pentru a fi hrănite, mai ales de către copii”.

„Mai avem de lucru, dar va fi superb. Sper ca în primăvară să avem primii pui !!! Aceștia vor primi numele dupa un concurs la care vor participa toți copiii dornici să facă parte din povestea lui Bambi !!!”, a transmis primarul.

De asemenea, pentru căprioarelor se vor lua următoarele măsuri:

Perimetral se vor monta corpuri de iluminat LED de 150 W din 50 în 50 de metri, dar și pe toate aleile interioare (cu o putere identică cu cea a iluminatului de pe C. Călărașilor);

Se vor monta camere de filmat din 50 în 50 de metri cu rezoluție înaltă și funcție de detecție audio – video și alertă în dispecerat.

Pentru confortul animalelor se vor amenaja: zone de adăpost, automate pentru hrană, apă și sare, iar starea de sănatate va fi verificată periodic de către un medic veterinar.

„Cu siguranță, PARCUL CĂPRIOARELOR va fi încă o zonă de atracție în Parcul Monument, unde brăilenii vor putea să admire, hrănească sau fotografieze căprioarele după ce se relaxează în Orășelul Copiilor sau în zonele reabilitate în anii trecuți !!! Sigur, ca întotdeauna, vor răsări și eternii cârcotași care mă vor critica !!! La fel cum ar citrică și dacă nu aș face !!! Au urlat și când am redat oamenilor zona din Parcul Monument dinspre Drumul Hoților. La fel și cu Piața Traian, pe care am transformat-o radical !!! Vă garantez, critica distructivă nu mă va opri niciodată. Știți cum se spune, caravana trece …”, spune primarul.

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