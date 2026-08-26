Vremea în București se schimă brusc

Pentru intervalul miercuri, 26 august, ora 10.00 – joi, 27 august, ora 9.00, meteorologii anunță o răcire față de perioada precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 29… 30 de grade Celsius, iar noaptea minima va coborî la 17… 18 grade Celsius.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploi slabe sunt așteptate pentru scurt timp în primele ore ale intervalului și din nou spre finalul acestuia. Vântul va sufla slab și moderat.

Ploile se intensifică joi după-amiază

O vreme mai instabilă este așteptată joi, 27 august, în special după-amiază și seara. Cerul va fi mai mult noros și vor fi averse, cu cantități de apă de aproximativ 4-10 litri pe metru pătrat. Sunt posibile și descărcări electrice.

În timpul ploilor, vântul se va intensifica, iar rafalele vor ajunge la 45-55 km/h. Temperaturile vor continua să scadă ușor, iar maxima zilei se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius.

Cod galben de furtuni, vijelii și grindină în alte zone din țară

În alte regiuni, situația va fi mai dificilă. ANM a emis cod galben pentru cea mai mare parte a zonei montane și pentru estul și sud-estul Transilvaniei, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Rafalele pot ajunge la 50-70 km/h, iar în unele locuri se pot strânge peste 30-40 de litri de apă pe metru pătrat într-un timp scurt.

Joi, avertizarea va viza estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și, local, Carpații Meridionali și Orientali.

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