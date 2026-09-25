O rolă de hârtie igienică poate deveni mai mult decât un deșeu. Descoperă, urmând sfaturile specialiștilor Onet, cum să o transformi în ghiveci pentru plante, aprinzător de grătar sau suporturi de birou, economisind și reciclând inteligent.

Rola banală a unui tub de carton rămas de la hârtia igienică poate că nu este evidentă la prima vedere, dar acest obiect aparent inutil poate fi transformat în mai multe accesorii utile și prietenoase cu mediul.

Există mai moduri creative prin care tuburile din carton pot fi reutilizate, oferindu-le o „a doua viață”.

Ghivece temporare pentru răsaduri

Una dintre cele mai ingenioase utilizări ale tuburilor de carton este transformarea lor în mici ghivece pentru răsaduri.

Materialul biodegradabil al tuburilor le face ideale pentru plantarea semințelor, deoarece se descompun ușor în sol.

Acest truc nu doar că simplifică procesul de transplantare, dar protejează și rădăcinile delicate ale plantelor în timpul acestuia.

Cele mai bune rezultate i-am obținut la răsadurile de castraveți și dovlecei, care au prins rădăcini fără probleme în grădină.

Aprinzătoare pentru grătar

Pentru iubitorii de grătare, tuburile de hârtie pot deveni aprinzătoare eficiente. Umpleți-le cu ziare sau rumeguș și le aveți la îndemână pentru a aprinde focul fără produse chimice.

În plus, aceste mici ajutoare pot fi pregătite și depozitate din timp, fiind utile pentru întreaga vară.

Suporturi pentru birou

Un alt mod practic de a reutiliza tuburile de hârtie este transformarea lor în „organizatoare” pentru birou.

Cu puțină imaginație și materiale simple, cum ar fi hârtie colorată sau markere, puteți crea suporturi elegante pentru creioane, foarfece și alte accesorii de birou.

Aceasta poate deveni, de asemenea, o activitate distractivă pentru întreaga familie, în care toți pot contribui la decorarea organizatorului.