Restricțiile sunt valabile până sâmbătă, la ora 22.00

Restricțiile vor intra în vigoare vineri, 17 iulie 2026, de la ora 12.00, și vor fi valabile până sâmbătă, 18 iulie 2026, ora 22.00, relatează publicația locală Monitorul Cluj.

În acest context, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri de circulație, după cum urmează:

pe Splaiul Independenței, între Podul Napoca și accesul auto către parcarea subterană de la Cluj Arena;

pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, între Piața Horea, Cloșca și Crișan și strada Ion Ghica.

Care sunt traseele alternative de circulație

Traseele alternative de circulație pe direcția cartierul Mănăștur/cartierul Grigorescu – Centru sunt următoarele:

Splaiul Independenței/str. Giuseppe Garibaldi – str. Uzinei Electrice – aleea Stadionului – str. George Coșbuc – str. Cardinal Iuliu Hossu – str. George Barițiu – Pod Horea;

Splaiul Independenței – str. Giuseppe Garibaldi – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – str. Ion Ghica – str. Octavian Goga – str. General Dragalina;

Str. Alexandru Vlahuță – Piața 14 Iulie – str. Giuseppe Garibaldi – Bulevardul 1 Decembrie 1918 – str. Ion Ghica – str. Octavian Goga – str. General Dragalina.

Traseele alternative de circulație pe direcția Centru – cartierul Mănăștur/cartierul Grigorescu sunt următoarele:

Splaiul Independenței – Pod Napoca – str. Octavian Goga – Piața 14 Iulie – str. Giuseppe Garibaldi – Splaiul Independenței;

Str. Dragalina – str. Octavian Goga – Piața 14 Iulie – str. Giuseppe Garibaldi;

Str. George Coșbuc – Aleea Stadionului – str. Uzinei Electrice – Splaiul Independenței/str. Giuseppe Garibaldi.

Restricțiile de circulație vor fi semnalizate de executantul lucrărilor prin indicatoare rutiere.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu atenție sporită, respectând reglementarea temporară a circulației.

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