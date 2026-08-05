Plecarea sa din Cluj, petrecută cu un deceniu în urmă, fusese marcată de amintiri „destul de sumbre”. Întoarcerea i-a revelat însă o comunitate transformată, pe care o consideră mult mai prosperă și mai prietenoasă decât își imaginase.

Un apartament în Mănăștur, „absolut ieftin” față de chiriile din Londra

Punctul central al schimbării sale de optică îl reprezintă piața imobiliară. În timp ce Clujul este recunoscut la nivel național drept cel mai scump oraș din România la capitolul locuințe, raportarea la piața londoneză schimbă complet scara valorilor.

Bărbatul a reușit să își achiziționeze un apartament cu trei camere în cartierul Mănăștur, achitat integral din economiile strânse în străinătate. Pentru el, tranzacția a fost o adevărată afacere.

„Adică dai un mărunțiș și ești proprietar!”, a mărturisit bărbatul, uimit de diferența masivă de preț dintre un spațiu locativ cumpărat definitiv la Cluj și costurile prohibitive ale pieței din Marea Britanie.

Aceeași percepție optimistă se aplică și în cazul cheltuielilor zilnice. Prețurile din supermarketuri sau din localurile din centrul vechi al orașului i s-au părut reduse în raport cu calitatea oferită, demontând, din punctul lui de vedere, ideea că traiul în Cluj a devenit nesustenabil.

Terenuri libere și soluții pentru cei care vor să construiască

Observațiile românului s-au extins și dincolo de limitele administrative ale municipiului. În urma unor deplasări în zonele limitrofe, spre Feleacu și Gilău, el a remarcat disponibilitatea unor suprafețe mari de teren neconstruite.

În opinia sa, nemulțumirile legate de lipsa spațiului locativ sau de scumpirea terenurilor ar putea fi rezolvate mai ușor dacă oamenii ar lua în calcul extinderea individuală.

El consideră că loturile de câteva sute de metri pătrați din preajma orașului reprezintă o alternativă viabilă pentru cei care întâmpină dificultăți în achiziționarea unui apartament la bloc.

Traficul din Cluj, o simplă plimbare pe lângă centura Londrei

Una dintre cele mai aprinse dezbateri locale din Cluj-Napoca vizează mobilitatea urbană și aglomerația la orele de vârf. Și la acest capitol, experiența de pe șoselele britanice i-a schimbat perspectiva.

Comparând circulația pe drumurile clujene cu blocajele zilnice de pe autostrada M25, centura de ocolire a Londrei, bărbatul descrie traficul din Cluj drept unul „lejer”.

În plus, el consideră că viitoarea linie de metrou anunțată pentru oraș va fi mai degrabă un bonus tehnologic decât o urgență absolută. Dimensiunile reduse ale orașului permit parcurgerea majorității distanțelor importante în aproximativ 15 minute de mers pe jos.

În finalul mesajului său, românul îi îndeamnă pe cei nemulțumiți de condițiile din țară să privească lucrurile dintr-un unghi mai larg și să compare nivelul de trai din Cluj cu presiunile financiare din marile metropole vest-europene. În viziunea sa, orașul „o duce incredibil de bine”, iar o cafea băută în centru rămâne o plăcere accesibilă oricui.

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