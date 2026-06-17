„Nu știu cum să obțin lucrări altfel”

Clujeanul a publicat un anunț pe Reddit, unde a explicat că face lucrări cu excavatorul și că poate veni atât în Cluj, cât și în localitățile din jur. A spus că poate taxa la oră sau la zi, în funcție de lucrare, și că utilajul este unul ușor, care nu lasă urme adânci în teren. Tânărul a explicat că nu știe cum să ajungă altfel la clienți și că a încercat să posteze acolo pentru că i s-a părut o comunitate prietenoasă și a precizat că cei interesați îi pot scrie în privat, urmând să le transmită apoi numărul de telefon.

Un tânăr din Cluj caută loc de muncă ca să-și ducă iubita în vacanță în Grecia: „A fost lângă mine când mi-a fost greu”
Tânărul din Cluj a postat imagini cu excavatorul și cu lucrările făcute până acum, în încercarea de a găsi clienți. Foto: Reddit

„Nu știu cum să obțin lucrări altfel ca să îmi pot duce prietena în Grecia în vară, așa că am zis că merită să încerc aici, unde pare ca sunt prietenoși oamenii. Pot sa ma deplasez cu utilajul atât în Cluj, cât și în împrejurimi. Taxez la oră sau la zi, în funcție de lucrare. Utilajul e ușor, nu lasă șanțuri. Aştept mesaje aici, după care vă transmit numărul de telefon în privat. Sper că nu supără pe nimeni anunțul meu”, a scris tânărul.

De ce vrea să strângă bani pentru Grecia

Postarea a atras rapid atenția după ce tănărul a spus că își dorește să-i facă iubitei o surpriză și să o ducă în Grecia, pentru că aceasta i-a fost alături atunci când i-a fost greu.

„Vreau să îi fac un cadou, pentru că a fost lângă mine când mi-a fost greu”, a mărturisit clujeanul.

Mulți dintre cei care au văzut anunțul au început să îl încurajeze și să îi ureze succes. Unii i-au transmis că speră să primească multe lucrări, iar alții i-au scris că gestul este frumos. Un utilizator i-a urat o vacanță frumoasă alături de iubita lui, pe care a numit-o „regina”. Altul i-a transmis, în engleză, că iubește Grecia și speră ca tânărul să reușească.

Oamenii au apreciat că nu cere ajutor, ci caută muncă

Mulți dintre cei care au comentat au remarcat tocmai faptul că tânărul nu a cerut bani și nu a încercat să impresioneze printr-o poveste dramatică. A cerut, în schimb, de lucru, așa că numeroși utilizatori i-au cerut direct datele de contact, spunând că nu au nevoie imediat de un excavator, dar ar putea avea nevoie în viitor. Alții au scris că vor să păstreze numărul lui pentru lucrări viitoare.

La un moment dat, cineva l-a întrebat dacă poate emite factură și chitanță. Tânărul a răspuns scurt că da și a explicat că poate colabora inclusiv cu firme și că acceptă și plata prin transfer bancar.

Discuția a devenit una dintre cele mai simpatice ale zilei

Pe lângă mesajele serioase, postarea a adunat și multe glume. Un utilizator i-a scris, în glumă, că îi fură ideea, pentru că și el vrea să-și ducă iubita în Grecia, dar nu are excavator. Tânărul a intrat imediat în joc și i-a răspuns că, dacă îi face rost de lucrări, îi dă comision.

Gluma a continuat cu o replică și mai savuroasă. Utilizatorul i-a scris că au făcut o înțelegere: unul sapă, celălalt „latră”, iar apoi își duc amândoi iubitele în Grecia.

Altcineva i-a spus să nu uite să ia excavatorul cu el în vacanță. Un alt comentator l-a întrebat cât costă o oră de lucru dacă nu sapă nimic, ci doar mișcă puțin cupa excavatorului, stânga-dreapta.

Tânărul spune că nu e ușor să găsești loc de muncă

Dincolo de glume, au existat și oameni care au încercat să îl ajute cu sfaturi. Unii i-au recomandat să își promoveze serviciile pe platforme de anunțuri, iar alții i-au sugerat să meargă direct pe șantiere și să discute cu managerii de proiect.

Clujeanul a explicat însă că a încercat deja astfel de variante, dar piața nu este simplă. A spus că, de multe ori, cei care au lucrări au deja oamenii lor, iar la început primea mai multe solicitări prin cineva care îi dădea lucrări toată vara. Acum, spune el, îi este mai greu să găsească.

Printre mesajele de susținere a apărut și un comentariu critic. Cineva i-a spus că riscă să cheltuie bani munciți din greu doar pentru câteva fotografii pe rețelele sociale.

„Nu pentru poze vreau să mergem, ci pentru amintiri”, a răspuns tănărul, adăugând că amintirile care rămân o viață nu pot fi măsurate în bani.

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