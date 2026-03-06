Deplasările interne ale primarului Emil Boc au costat aproape 43.000 de lei în 2025

În 2025, Emil Boc a efectuat 20 de deplasări interne pentru conferințe și întâlniri administrative, cheltuind aproape 43.000 de lei din bugetul municipalității. Activitatea edilului nu a fost afectată de absențele sale fizice, acesta semnând electronic 2.167 de documente oficiale în timpul delegațiilor.

Una dintre cele mai costisitoare deplasări interne a avut loc în luna mai, când primarul a cheltuit 3.715,1 lei pentru a participa la ceremonia de învestire a președintelui României, desfășurată la București. Alte exemple notabile includ călătoria din 4-6 iunie la Braga, Portugalia, pentru conferința internațională „Stronger Cities, Fairer Europe”, care a avut un cost de 5.151,3 lei, și participarea la o întrunire la Banca Națională a României, în martie, care a costat 3.516,2 lei.

Deplasările externe, fără costuri pentru bugetul local

Pe lângă aceste deplasări finanțate din fonduri publice, primarul a participat la numeroase evenimente internaționale fără a utiliza resursele bugetului municipal. Cele mai multe călătorii externe au avut loc la Bruxelles, unde Emil Boc a petrecut aproximativ 40 de zile implicat în activitățile Comitetului European al Regiunilor.

Printre cele mai notabile deplasări se numără participarea la o reuniune a Partidului Popular European la Bruxelles, în ianuarie, și la Summitul internațional al primarilor C40, desfășurat la Rio de Janeiro, Brazilia, în octombrie. De asemenea, edilul a fost prezent la Tokyo între 31 octombrie și 11 noiembrie, alături de o delegație a Universității Babeș-Bolyai, pentru a dezvolta parteneriate strategice cu instituții academice și administrative din Japonia.

Peste 80 de zile în deplasări externe pentru promovarea Clujului

În 2025, Emil Boc a fost plecat din țară mai mult de 80 de zile, participând la evenimente și întâlniri în Vietnam, Japonia, Danemarca, Spania, Malta, Franța, Germania, Portugalia și Brazilia. În România, a fost prezent în principal la București, unde a participat la 20 de evenimente în decursul anului.

Aceste deplasări subliniază eforturile primarului de a promova interesele Clujului pe plan național și internațional. Cu toate acestea, cheltuielile aferente deplasărilor interne rămân un subiect de interes pentru opinia publică, mai ales în contextul unei gestionări eficiente a bugetului local.

