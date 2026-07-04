Martorii au relatat că mașina de ridesharing a început să scoată fum gros din zona bateriilor, făcând strada aproape de nerecunoscut.

„Scotea un fum de la baterii de aproape nu se mai vedea strada în jurul orei 19.30” , a declarat un martor, pentru Știri de Cluj.

Într-un video postat de publicație, un martor care se afla în zonă și care a auzit niște pocnituri spune cu regret: „I-o pușcat bateriile, îi gata, bateriile alea nu se sting așa ușor.”

Intervenția pompierilor a fost promptă, însă dificilă, având în vedere natura incendiilor de baterii electrice, cunoscute pentru complexitatea stingerii.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Autoritățile urmează să evalueze amploarea pagubelor produse de incendiu și de operațiunea de stingere.