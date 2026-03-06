Mită în euro pentru „prioritizarea” containerelor

Procurorii susțin că Parfenie solicita sumele în euro deoarece considera că astfel nu se pot ridica amprente de pe bani. În cadrul anchetei, martorul cu identitate protejată Ion Cristian a relatat că discuțiile despre șpăgi se purtau într-un mod codificat, vameșii rugându-l să „vorbească la ureche“.

Un alt suspect, Mihai Culea, a declarat că a predat bani lui Parfenie după ce aceștia au fost schimbați în euro: „La două-trei zile i-am dat lui Parfenie Octavian-Lică acea sumă de bani”, a spus Culea.

Într-un episod din 20 februarie 2026, Mihai Culea le-a povestit procurorilor cum a predat 3.350 de euro lui Octavian Parfenie pentru urgentarea a 16 containere. Întâlnirea s-a desfășurat într-o zonă a clădirii unde, conform martorilor, se obișnuia să se remită banii. Parfenie, devenit suspicios, l-a întrebat pe Culea dacă este „cablat” și chiar l-a chemat să verifice acest lucru, însă suspectul a refuzat să se întoarcă.

„I-am spus că sunt 16 containere pentru care trebuia să dau banii. Gudu mi-a zis: Hai să vină șefu!, adică Parfenie Octavian. Ulterior, l-am întâlnit pe hol, am scos banii în pragul ușii de la baie și i-am dat suma de 3.350 de euro”, a relatat Culea, potrivit Info Sud-Est.

„Taxă” între 100 și 350 de euro pe container

Un agent economic a dezvăluit că firmele plăteau între 100 și 350 de euro per container pentru a grăbi procesul de eliberare vamală. „Astfel de sume erau o practică obișnuită la Vama Agigea. În loc să stea trei zile, un container primea liber de vamă în două zile“, a explicat acesta.

Totodată, documentele arată că Parfenie era nemulțumit când primea doar 300 de euro în loc de 350 pentru un container, conform unei discuții interceptate de procurori.

Mai mulți martori au declarat că atunci când sumele remise nu corespundeau așteptărilor, Parfenie și Gudu amenințau cu blocarea lucrărilor. Un suspect a povestit cum la o întâlnire din 10 februarie 2026, Parfenie l-a avertizat că ar putea să-i blocheze activitatea: „Mi-a spus, mai în glumă, mai în serios, că va vorbi el cu cineva să-mi blocheze lucrările”.

„Nu ies calculele” și evidențele containerelor

Procurorii au descoperit că Parfenie ținea o evidență detaliată a containerelor pentru care se achitau șpăgile, iar în unele cazuri se plângea că „nu ies calculele”.

Un suspect a declarat că suma de 1.350 de euro pentru opt containere era mai mică decât cea așteptată: „Parfenie mi-a spus că știe că ar fi un total de aproximativ opt containere. I-am explicat că sunt clienți care plătesc doar 100 de euro de bun simț, iar poate de-asta nu dă calculul”, a relatat acesta.

Parfenie și Gudu, reținuți pentru 24 de ore

Vineri, DNA a anunțat că Octavian Lică Parfenie şi Christian Gudu au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Ei vor fi prezentați Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Redăm mai jos, integral, comunicatul DNA:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 05 martie 2026, respectiv 06 martie 2026, față de următorii inculpați:

PARFENIE OCTAVIAN-LICĂ, la data faptei șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șase acte materiale) și GUDU CHRISTIAN, la data faptei adjunct al șefului Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud din cadrul Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (două acte materiale).

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 24 noiembrie 2025, inculpatul Parfenie Octavian-Lică, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins, prin intermediul unei alte persoane, de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități în Portul Constanța, sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container importat. Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți.

Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri. În două dintre situații, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi fost sprijinit de inculpatul Gudu Christian.

Celor doi inculpați li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane”.

Vineri, 6 martie, Octavian Lică Parfenie şi Christian Gudu vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE