Femeia a luat bacteria după ce a mâncat un pește care nu era gătit suficient

Laura Barajas, o mamă din California, a trecut printr-o intervenție chirurgicală în urma căreia și-a pierdut ambele mâini și picioare, dar care i-a salvat viața. Fără operație, femeia nu ar fi putut supraviețui infecției bacteriene grave.

Mama din California a luat bacteria după ce a mâncat un pește care nu era gătit suficient. Potrivit Mirror, aceasta a consumat tilapia insuficient preparată, cumpărată dintr-o piață din San Jose, în luna iulie 2024.

Mama din California a rămas fără mâini și fără picioare în urma infecției

După ce a petrecut luni întregi luptând cu infecția în spital, femeia de 40 de ani, mamă a unui băiețel de șase ani, și-a pierdut toate cele patru membre. Prietena ei, Anna Messina, a declarat pentru News 19.

„Era pe punctul de a-și pierde viața. A fost pe un respirator. Este cumplit. Acest lucru i se putea întâmpla oricăruia dintre noi”, a explicat aceasta.

Laura a fost indusă în comă medicală după ce a dezvoltat o infecție severă. „Degetele ei erau negre, picioarele erau negre, buza inferioară era neagră. Avea sepsis complet și rinichii ei cedau”, a adăugat Anna.

Ce bacterie i-a cauzat infecția femeii și a dus la amputarea membrelor inferioare și superioare

Medicii suspectează că infecția a fost cauzată de vibrio vulnificus, o bacterie periculoasă identificată recent de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Potrivit CDC, anual sunt raportate între 150-200 de cazuri, iar rata de deces ajunge la unul din cinci. Persoanele cu sisteme imunitare slăbite sunt deosebit de vulnerabile.

„Modurile în care te poți infecta sunt: consumul unui aliment contaminat sau expunerea unei tăieturi sau tatuaj la apă în care trăiește această bacterie”, a explicat dr. Natasha Spottiswoode, specialist în boli infecțioase la CSF.

Aceasta a adăugat: „Oamenii ar trebui să ia măsuri de precauție, de exemplu, dacă aveți o tăietură, evitați să vă scufundați în apă până când rana este complet vindecată”.

O femeie din Ohio a trecut printr-o experiență similară în urmă cu șase ani. Acesteia medicii i-au amputat mâinile și picioarele după ce a luat o bacteria de la câine. Marie a fost indusă în comă timp de 10 zile după ce medicii i-au amputat membrele.

