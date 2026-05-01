Șoferul de 19 ani a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor

Incidentul a fost semnalat vineri, în jurul orei 9.00, printr-un apel la 112, care anunța un autoturism ce circula haotic pe autostradă, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Tânărul șofer de 19 ani a refuzat să oprească la semnalele luminoase și a fugit de polițiști pe A2, în timp ce gonea spre Vama Veche.

Polițiștii l-au urmărit pe șoferul de 19 ani cu elicopterul

Șoferul de 19 ani din București a fost urmărit ca în filme pe autostrada A2. Polițiștii au avut nevoie de intervenția unui elicopter ca să îl poată surprinde pe tânăr.

„Echipajele rutiere au interceptat vehiculul vizat la kilometrul 193, însă conducătorul auto a ignorat semnalele regulamentare de oprire, continuându-și deplasarea în viteză.

În acest context, a fost declanșată o procedură de urmărire, în care a fost cooptat și elicopterul Inspectoratului General al Aviației, aflat în misiune de monitorizare în zonă”, anunță IPJ Constanța.

Cum a fost blocat șoferul de 19 ani în trafic

Polițiștii au reușit să-l blocheze la sol pe șoferul care circula haotic pe autostradă și care fugise de oamenii legii.

Aceștia au primit date despre dinamica traficului și poziția fugarului din elicopter. Astfel l-au prins pe tânăr, fără să pună în pericol siguranța altor șoferi.

„Cooperarea interinstituțională a fost decisivă, echipajul aerian furnizând date în timp real polițiștilor de la sol despre dinamica traficului și poziția fugarului, permițând astfel o interceptare sigură, fără a pune în pericol ceilalți participanți la drum”, au mai precizat oficialii IPJ Constanța.

Șofer a fost prins cu o alcoolemie de 0,53 mg/l

Autoturismul a fost oprit în siguranță la kilometrul 196, iar la volan se afla un tânăr de 19 ani, singur în mașină. Testarea cu aparatul etilotest a relevat o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost transportat ulterior la spital pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a nivelului de alcool din sânge.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Având în vedere zilele libere și aglomerația de pe șosele din aceste zile, este bine ca toți românii să știe care sunt restricțiile de circulație impuse pe A2 în minivacanța de 1 Mai 2026 și ce categorie de vehicule nu are voie pe șosele.

