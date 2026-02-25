Victima, o minoră instituționalizată, ar fi fost adăpostită de o persoană de 56 de ani, scopul fiind exploatarea acesteia. Alte două persoane, cu vârste de 19 și 23 de ani, ar fi colaborat cu persoana de 18 ani, relatează publicația locală Jurnalul Olteniei.

Ancheta arată că minora a fost constrânsă fizic și psihic să practice prostituția, iar banii obținuți au fost însușiți de suspecți. Exploatarea ar fi avut loc în apartamente închiriate din Craiova, precum și în zone rurale din județul Dolj.

La data de 24 februarie 2026, polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe mijloace de probă.

Procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea suspecților, iar pe 25 februarie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a decis arestarea preventivă a celor patru persoane pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

Reprezentanții IPJ Dolj au precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.