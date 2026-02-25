Acesta a intervenit asupra mediului, construind un baraj și deviind cursul unui pârâu pentru a-și alimenta bazinele. În fața autorităților, bărbatul a invocat necunoașterea legii, susținând că nu știa că are nevoie de avize speciale pentru astfel de lucrări hidrotehnice.

O anchetă a Direcției Apelor Jiu Craiova a confirmat că păstrăvăria înființată de preot funcționează ilegal. Inspectorii au stabilit că nicio etapă a proiectului nu a fost avizată de autoritățile de gospodărire a apelor, ducând la sancționarea imediată a acestuia.

Potrivit anchetei, ilegalitățile nu s-au limitat doar la lipsa actelor. Inspectorii au descoperit că administratorul a modificat geografia locală, redirecționând apele pârâului Gioroc direct către exploatarea sa piscicolă, o manevră considerată extrem de periculoasă pentru echilibrul hidrografic al zonei.

Preotul a fost sancționat cu 10.000 de lei și somat să dezafecteze păstrăvăria ilegală. Instituția de control a decis că zona trebuie adusă la forma sa inițială, ceea ce presupune anularea tuturor modificărilor hidrotehnice făcute asupra pârâului Gioroc.

Deși a construit un baraj și a deviat un pârâu, preotul din Dolj susține că a fost de bună-credință, dar neinformat. Acesta a declarat că nu a considerat necesară obținerea unor autorizații complexe doar pentru a crește câțiva pești în propria păstrăvărie.

