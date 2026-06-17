Zgomotul îi alertează permanent pe oameni

Motivul din spatele acestei decizii este unul neobișnuit: zgomotul produs de motoarele acestor vehicule este aproape identic cu cel al dronelor de atac folosite în conflict, potrivit Reuters.

Măsura a fost luată după ce în rândul populației și al forțelor de securitate ruse s-a instalat o stare de alertă permanentă, zgomotul de motocicletă pe timp de noapte fiind confundat în mod repetat cu cel al dronelor kamikaze, în special al celor de tip Shahed sau al variantelor de recunoaștere.

Panică în rândul apărării antiaeriene ruse

Conform decretului emis de administrația locală de ocupație, restricțiile vizează în special circulația pe timpul nopții și în apropierea obiectivelor militare strategice din peninsulă, cum ar fi bazele aeriene și nodurile logistice de transport.

Proprietarii de motociclete cu motoare modificate sau cu sisteme de evacuare zgomotoase sunt principalii vizați de noile controale ale poliției ruse.

Surse locale indică faptul că sistemele rusești de apărare antiaeriană și patrulele de voluntari au fost alertate de mai multe ori în mod eronat din cauza motocicliștilor care rulau cu viteză mare pe șoselele de coastă.

Locuitorii panicați din orașe precum Sevastopol sau Simferopol au sunat frecvent la serviciile de urgență pentru a raporta „atacuri iminente cu drone”, deși în realitate era vorba doar despre vehicule pe două roți.

Crimeea, o zonă aflată sub presiune militară constantă

Această decizie administrativă reflectă vulnerabilitatea și nervozitatea comandamentului militar rus din Crimeea. În ultimele luni, peninsula a fost ținta unor atacuri sistematice cu drone și rachete de croazieră lansate de forțele ucrainene, care vizează distrugerea infrastructurii militare a Moscovei și a flotei din Marea Neagră.

„Situația actuală ne obligă să eliminăm orice factor de distragere sau de panică secundară. Populația trebuie să poată distinge clar un pericol real de un zgomot cotidian”, au justificat oficialii pro-ruși din peninsulă.

Motocicliștii care încalcă noile prevederi riscă amenzi substanțiale și, în anumite cazuri considerate suspecte de către serviciile de securitate (FSB), confiscarea temporară a vehiculelor pentru verificări suplimentare.

Măsura va rămâne în vigoare pe o perioadă nedeterminată, fiind direct legată de stadiul alertelor de securitate din regiunea Mării Negre.

Pe de altă parte, benzinăriile din peninsula Crimeea, anexată de Rusia, au rămas fără combustibili, în contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone împotriva liniilor de aprovizionare, relatează Reuters.

Un martor din Sevastopol, cel mai mare oraș de pe peninsulă, a declarat pentru Reuters că nu există combustibili la majoritatea benzinăriilor locale, joi, după o nouă noapte de atacuri cu drone. Oricum combustibilii lipseau de câteva zile, în pofida regimului de raționalizare impus de autoritățile de ocupație.

