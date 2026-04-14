Bărbatul a fugit din sala de jocuri cu 10.000 de lei. Incidentul a durat doar 30 de secunde, potrivit publicației Monitorul de Galați.

„Poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, la data de 14 aprilie 2026, la ora 01:05, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, de către o femeie, operator al unei săli de jocuri de noroc situată pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Galaţi, cu privire la faptul că un individ care avea faţa acoperită, ar fi ameninţat-o cu un cuţit pentru a-i preda toate încasările, în valoare de aproximativ 10.000 de lei”, potrivit IPJ Galaţi.

În cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată. Cercetările au fost preluate de Biroul de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei municipiului Galaţi.

Poliţiştii fac verificări pentru a-l identifica şi prinde pe autorul faptei.

