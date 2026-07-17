Localitate construită pentru muncitorii unei fabrici

Cristoforo Benigno Crespi, un antreprenor în industria textilă, a achiziționat un teren între râurile Adda și Brembo pentru a construi o fabrică de bumbac, dar și un întreg oraș destinat angajaților săi, conform publicației Blic, parte din grupul Ringier. Planul său era realizarea, la acel moment, a unui oraș în miniatură, unde muncitorii să aibă nu doar un loc de muncă stabil, ci și condiții de trai excepționale.

În loc de barăci colective, fiul său, Silvio Benigno Crespi, a hotărât să ofere fiecărei familii o casă cu grădină proprie, o adevărată raritate pentru clasa muncitoare a vremii.

Crespi d’Adda nu era doar un loc de muncă, era o comunitate completă. Familia Crespi a construit școli, o biserică, o spălătorie publică, terenuri de sport și chiar un spital. Pentru ei înșiși, au ridicat o vilă impunătoare, asemănătoare unui castel medieval, situată pe un deal de unde aveau o priveliște panoramică asupra întregului sat. În plus, inovația tehnologică a fost un pilon al acestui proiect.

Localitatea beneficia de energie electrică furnizată de o hidrocentrală locală, devenind unul dintre primele locuri din Italia cu iluminat electric modern. La apogeul său, fabrica de bumbac din Crespi d’Adda opera cu 1.200 de războaie de țesut mecanice și avea aproximativ 4.000 de angajați.

Finalizată la sfârșitul anilor 1920, așezarea le oferea angajaților un nivel ridicat de trai, cu locuințe în rezidențe multifamiliale (fiecare având propria grădină) și servicii comunitare care erau cu mult înaintea acelor timpuri.

A fost inclus în anul 1995 pe lista UNESCO

Totuși, visul idilic al familiei Crespi nu a rezistat trecerii timpului. În 1929, Marea Criză Economică, combinată cu politicile economice dure ale regimului fascist italian, a forțat familia Crespi să își vândă întregul complex.

De-a lungul decadelor, satul și-a schimbat proprietarii, iar casele muncitorești au ajuns în posesia privată a localnicilor.

Datorită valorii sale istorice și arhitecturale unice, satul a fost inclus în anul 1995 pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Fabrica însă a fost închisă definitiv în 2004.

În prezent, Crespi d’Adda este unul dintre cel mai bine conservate sate industriale din Europa și atrage vizitatori din întreaga lume. Situat între Milano și Bergamo, satul continuă să fie locuit, iar printre actualii rezidenți se numără și descendenți ai primilor muncitori din fabrică.

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