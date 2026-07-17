Nominalizarea noului prim-ministru a fost aprobată joi de Rada Supremă, forul legislativ al Ucrainei. Noul premier este Serhii Korețki, fostul șef al companiei de stat Naftogaz. Dar înlăturarea tânărului ministru al Apărării Mîhailo Fedorov (35 de ani) a provocat controverse și proteste în mai multe orașe din Ucraina.

De ce acum?

Faptul că această remaniere survine la mai puțin de un an de la precedenta și la numai șase luni de la numirea lui Fedorov ca ministru al Apărării a stârnit o puternică dezaprobare la Kiev.

O mișcare „total neașteptată”, a declarat pentru AFP deputata de opoziție Inna Sovsun.

Șeful statului ucrainean a dat puține explicații, mulțumindu-se să afirme că „important este să pregătim țara pentru iarnă”, în condițiile în care sunt așteptate noi bombardamente intense.

Această misiune este încredințată lui Serhii Korețki, lăudat pentru felul în care a gestionat resursele în timpul iernii grele anterioare, când bombardamentele rusești au aruncat milioane de oameni în întuneric și frig.

Cu toate acestea, potrivit politologului Volodimir Fesenko, această remaniere decurge probabil din dorința lui Zelenski ca prim-ministra înlocuită, Iulia Svîrîdenko, să preia postul de ambasadoare în Statele Unite.

Aflată în relații bune cu Washingtonul, ea ar urma să o înlocuiască pe actuala ambasadoare, vizată de o anchetă pentru corupție.

Dar rămân întrebări în legătură cu îndepărtarea ministrului Apărării, în condițiile în care armata ucraineană a oprit dinamica rusă pe front și și-a intensificat atacurile în profunzimea teritoriului rus.

Fracturi în apărare

Înlăturarea lui Mîhailo Fedorov a provocat neînțelegere în rândul multor ucraineni, dar și neliniște într-o parte a ierarhiei militare.

Joi, în cadrul unei conferințe de presă, Fedorov l-a acuzat pe comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrskîi, că i-a forțat mâna lui Volodimir Zelenski să aleagă pe unul dintre ei.

„Un președinte pe vreme de război nu ar trebui să facă o astfel de alegere”, a răspuns Zelenski, cerându-i lui Fedorov să dea dovadă de „unitate”.

Fedorov este apreciat pentru faptul că a inițiat o modernizare a armatei, axată pe noile tehnologii. Această modernizare a intrat însă în conflict cu cultura militară mai verticală și convențională a generalului Sîrskîi.

„Trebuie să ne concentrăm asupra războiului și asupra unei strategii eficiente”, a răspuns comandantul-șef al armatei ucrainene.

În semn de protest față de îndepărtarea lui Fedorov, comandantul adjunct al forțelor aeriene și-a dat demisia, în timp ce șeful forțelor interarme, Mîhailo Drapati, s-a pronunțat în favoarea continuării reformelor inițiate de fostul ministru al Apărării.

Alți comandanți i-au mulțumit lui Fedorov pentru munca sa, dar și-au oferit sprijinul pentru Oleksandr Sîrskîi.

Un comandament criticat

Mîhailo Fedorov îl acuză pe generalul Sîrskîi că a împiedicat reformele într-o armată epuizată după mai bine de patru ani de la lansarea războiului la scară largă (dar peste 12 ani de război în total) și care se confruntă că o lipsă gravă de noi recruți.

Născut în 1965, în Rusia Sovietică, erou al apărării Kievului și al contraofensivei victorioase de la Harkov, în nord-est, în 2022, Oleksandr Sîrskîi este criticat pentru stilul său de comandă rigid. El este, de asemenea, acuzat că s-a arătat puțin preocupat de pierderile umane.

O abordare opusă celei a lui Fedorov, care își dorește ca războiul să se bazeze mai mult pe drone și tehnologii noi.

Pentru mai mulți analiști, Zelenski a ales să păstreze stabilitatea comenzii militare în plin război, cu prețul plecării unui ministru popular în rândul populației și apreciat de occidentali.

Ce urmează?

Conducerea Ministerului ucrainean al Apărării a preluat-o, cu titlu interimar, șeful Serviciului de Securitate (SBU), Evhen Hmara. Nominalizarea sa trebuie aprobată de Rada Supremă, doar că forul legislativ ucrainean nu a programat deocamdată nicio sesiune pentru organizarea unui vot cu privire la noul ministru al Apărării.

În același timp, mai mulți bloggeri militari ruși salută criza politică de la Kiev, unul dintre ei mulțumindu-i chiar lui Zelenski pentru că a demis un ministru care „a cauzat atâtea probleme” forțelor ruse.

Situația este „îngrijorătoare”, a reacționat un diplomat european pentru AFP, adăugând că susținătorii Ucrainei, care injectează fonduri pentru a ajuta această țară, se așteptau ca „totul să meargă fără probleme la Kiev”.

„Mai mult, știm că Ucraina a obținut succese în luptă. Toată lumea vrea să le păstreze și să meargă mai departe. Fără unitate, este dificil”, a adăugat diplomatul.

În Ucraina, specialista în drone Maria Berlinska a deplâns pierderea unui „ministru extrem de competent”, care ar fi putut „întoarce valul”.

Noi proteste față de demiterea lui Fedorov au avut loc vineri la Kiev pentru a treia zi consecutiv. Unii dintre protestatari au cerut demiterea generalului Sîrskîi.

„Deciziile politice determină direct modul nostru de a lupta”, a conchis pentru AFP un soldat ucrainean mobilizat pe front.

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