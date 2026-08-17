Femeia traversa strada regulamentar

Incidentul s-a petrecut pe 17 august 2026, în jurul orei 15.33. Inspectoratul de Poliție Județean Galați a fost sesizat cu privire la accident, iar la fața locului s-au deplasat echipaje ale Biroului Rutier Galați și Secției 3 Poliție Galați.

Potrivit autorităților, bărbatul ar fi accelerat intenționat autoturismul către soția sa, în vârstă de 37 de ani, în timp ce aceasta traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni. Femeia a fost lovită de partea stângă-față a vehiculului și proiectată pe carosabil, conform informațiilor transmise de IPJ Galați.

„În aceste împrejurări, bărbatul ar fi accelerat autoturismul către femeie, acroșând-o cu partea stângă-față a autovehiculului și proiectând-o pe partea carosabilă. Ulterior, conducătorul auto și-ar fi continuat deplasarea pe strada Oțelarilor, către strada Stadionului, unde ar fi acroșat un autoturism parcat în afara părții carosabile, după care ar fi revenit către trecerea de pietoni, în zona în care se afla soția sa, unde a fost oprit de mai mulți trecători”, a precizat IPJ Galați, conform News.ro.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest

Ulterior, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testul pentru consumul de substanțe psihoactive a fost negativ. Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

Femeia, rănită în urma impactului, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate. În plus, polițiștii au completat un formular de evaluare a riscului, care a indicat existența unui pericol iminent pentru victimă. Drept urmare, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva soțului acesteia.

Cercetările în acest caz sunt continuate de Serviciul de Investigații Criminale Galați, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, în legătură cu tentativa de omor.

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