Termene de judecată la ani distanță

Un exemplu al acestei crize îl reprezintă cazul unei mici firme din Galați, amendată cu 20.000 de lei în decembrie 2023 de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, potrivit News.ro.

Contestația amenzii a fost soluționată abia după un an și jumătate, în iulie 2025, iar apelul a primit termen de judecată abia în februarie 2029. „Este o perioadă uriașă pentru o firmă mică, mai ales în contextul în care multe companii nu reușesc să supraviețuiască mai mult de cinci ani”, a declarat un reprezentant al companiei.

Situația nu este singulară: sute de dosare de contravenții, de la amenzi de circulație până la litigii legate de fondul funciar, se lovesc de aceleași întârzieri.

Cauze și consecințe ale crizei

„Motivul principal pentru aceste termene lungi este lipsa acută de judecători”, a explicat Cristina Emanuela Mărgărit, președinta Tribunalului Galați, citată de News.ro.

La Secția de contencios administrativ și fiscal, unde există doar doi judecători în loc de nouă, sunt pe rol 3.529 de dosare, dintre care 2.318 în apel.

„Volumul de muncă este imens. Judecătorii nu au cum să facă mai mult, deși depun eforturi uriașe”, a declarat Cristian Săraru, decanul Baroului Galați.

Efectele sunt devastatoare pentru părțile implicate. „Sunt cazuri în care termenul de prescripție pentru datorii sau amenzi se apropie de final înainte ca procesele să fie soluționate”, a explicat Eugen Tăbăcaru, primarul comunei Ghidigeni.

La rândul său, primarul din Corod, Dumitru Tenie, a subliniat că zeci de dosare, inclusiv litigii privind fondul funciar, rămân nerezolvate de ani de zile.

De la „foarte eficient” la blocaj total

În 2020, Tribunalul Galați era considerat „foarte eficient”, cu o durată medie de soluționare a dosarelor non-penale de 9,9 luni. Însă, în doar șase ani, numărul judecătorilor a scăzut drastic, de la 29 în 2020 (73% din schema de personal) la doar 11 în 2026.

„Fluctuațiile de personal și supraîncărcarea ședințelor au afectat grav eficiența instanței”, se arată în rapoartele oficiale.

Conform News.ro, deficitul a fost agravat de promovările și pensionările judecătorilor, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a reușit să implementeze soluții eficiente. „Ani de zile, la nivel politic, nu s-au deschis posturi noi, iar CSM nu a luat măsuri concrete pentru a rezolva problema”, a adăugat Cristian Săraru.

Încercări de redresare

CSM a anunțat că a inițiat proceduri pentru reducerea deficitului de judecători, iar în mai 2026, trei magistrați noi au fost angajați la Tribunalul Galați.

Cu toate acestea, gradul de ocupare a posturilor rămâne extrem de scăzut, la doar 32%. Potrivit judecătoarei Ioana Daniela Stăncioi, șefa Serviciului de Informare Publică din cadrul CSM, instituția depune eforturi pentru a îmbunătăți situația.

Încărcătura de dosare, o povară uriașă

În 2024, Tribunalul Galați a raportat o încărcătură de 2.000 de dosare pe judecător, dublu față de media națională de 982 de cauze.

Dacă toate cele 40 de posturi ar fi fost ocupate, această cifră ar fi scăzut la un nivel mai gestionabil, de 765 de dosare pe judecător.

„Prin stabilirea unor termene atât de lungi, efectul preventiv și educativ al sancțiunilor este diminuat semnificativ”, a subliniat comisarul șef Dan Pelin, șeful IPJ Galați.

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